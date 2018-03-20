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Тест: о каких городах поется в этих хитах?
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Тест: о каких городах поется в этих хитах? 

Рамблер 56 минут назад
Фото: pixabay.com
Наверно нет в мире города, который не был бы увековечен хоть в одном шлягере. Городам признаются в любви, жалуются, предъявляют претензии, о них вспоминают в минуту печали и радости, и мечтают вернуться. Некоторые песни становятся даже неофициальными гимнами своих городов.
И это неудивительно, ведь большая часть населения земли уже давно перебралась в города, а значит, улицы, бульвары, парки и площади стали постоянными декорациями для наших встреч и расставаний.
Пройдите наш тест и вспомните строчки из песен, посвященные городам, как отечественным, так и зарубежным.
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