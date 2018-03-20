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Участница ансамбля «Бутовские девчата» Инна Яблонская выступит для земляков
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Участница ансамбля «Бутовские девчата» Инна Яблонская выступит для земляков 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Про ансамбль «Бутовские девчата» читатели нашего сайта, конечно, знают. А вот завтра — в среду, 21 марта — для бутовчан выступит с сольным концертом участница этого коллектива Инна Яблонская.
Концерт называется просто и понятно — «От всей души». Инна Яблонская скажет и споёт со сцены о том, что ей близко (а, возможно, не чуждо и вам).
Выступление Инны Яблонской пройдёт в ТЦСО «Бутово», где не раз выступали «Бутовские девчата».
Концерт начнётся в 14.00.
А состоится выступление по адресу: улица Поляны, дом 57.
Все подробности, связанные с завтрашним концертом, можно узнать по телефону: 8-495-716-36-36
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