Участница ансамбля «Бутовские девчата» Инна Яблонская выступит для земляков

Про ансамбль «Бутовские девчата» читатели нашего сайта, конечно, знают. А вот завтра — в среду, 21 марта — для бутовчан выступит с сольным концертом участница этого коллектива Инна Яблонская.

Концерт называется просто и понятно — «От всей души». Инна Яблонская скажет и споёт со сцены о том, что ей близко (а, возможно, не чуждо и вам).

Выступление Инны Яблонской пройдёт в ТЦСО «Бутово», где не раз выступали «Бутовские девчата».

Концерт начнётся в 14.00.

А состоится выступление по адресу: улица Поляны, дом 57.

Все подробности, связанные с завтрашним концертом, можно узнать по телефону: 8-495-716-36-36