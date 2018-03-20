Когда BTS выпустят третий альбом?

Пожалуй, участники BTS — одни из самых приветливых и добродушных музыкантов, которых когда-либо видел мир. Ни мировая слава, ни верхушки рейтингов, ни миллионы поклонников по всему миру не смогли превратить их в заносчивых и высокомерных гордецов, глядящих на других свысока.

Парни совсем не потеряли способность радоваться за своих друзей и коллег. Например, совсем недавно Джин (Jin) и Чимин (Jimin) отправились в студию к Ли Хёну (Lee), чтобы поздравить его с возвращением на сцену. Парни подарили товарищу торт и распечатали небольшую бумажку с надписью «Ли Хён тоже идол». Правда, Джим и Чимин чуть было не испортили сюрприз: их появление в этой части города было подозрительным. К счастью, Ли Хён решил, что парни просто приехали на обед, так что сохранить эффект неожиданности все-таки удалось!

А тем временем остальные музыканты из трудятся в поте лица. Парни уже приступили к работе над третим альбомом под названием «Face». В него, кстати, войдут в том числе японские версии таких хитов, как «Mic» «DNA» и «Spring». Выход нового альбома назначен на апрель этого года. Ждать осталось совсем чут-чуть!