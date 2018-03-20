Пианист Андрей Ярошинский даст мастер-класс в Щукине

Пианиста Андрей Ярошинский проведет мастер-класс в Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени Шнитке 21 марта.

— Андрей Ярошинский окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и аспирантуру в классе народной артистки России, профессора Веры Горностаевой. Он — лауреат и дипломант международных конкурсов. Много гастролирует в России, Европе и Америке. Играл во многих престижных залах мира. Принимал участие в десятках фестивалей. С 2014 года он является профессором Высшей школы музыки Katarina Gurska в Мадриде (Испания). В 2015 году стал президентом Ассоциации молодых музыкантов-исполнителей Российского Музыкального Союза, — рассказали в пресс-службе института.

Начало мастер-класс в 11.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Соколовского, д. 10 (каб. 401). (вт)