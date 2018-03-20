Валерий Сюткин: Мы в свое время тоже раздражали Магомаева и Кристалинскую

22 марта свое 60-летие отмечает Валерий Сюткин . О планах на будущее, родном городе, футболе и современной музыке он рассказал «Вечерке».

— Совсем скоро у вас юбилей, как себя в связи с этим ощущаете?

— Тут такая круглая дата, что можно подводить итоги за полвека… и еще плюс десятилетие, потому что десять лет — это уже все-таки сознательный возраст. За это десятилетие между 50 и 60 годами в моей жизни произошло очень много событий. Например, я написал песню «Москва-Нева», и она получила «Золотой граммофон». То же случилось с песней «Маршрутка». Мы выпустили три альбома, выступали на массе интересных концертов, посетили три Олимпиады — в Ванкувере, Сочи и Пекине. За это время выросла моя дочь — она получила высшее образование. Видите, как все насыщенно!

— Вы чувствуете себя счастливым человеком?

— Конечно! Я занимаюсь любимым делом, долгие годы рядом со мной моя любимая женщина (супруга Виола. — «МВ»), у меня замечательные дети, у нас дома живет совершенно очаровательная собака Джульетта — она породы бишон фризе, это такая маленькая пушистая «овечка».

— В ваших песнях очень часто фигурирует Москва. У вас какое-то особое отношение к столице?

— Я очень трепетно отношусь к нашему городу. Вы знаете, когда говорят «бульвар», всегда возникают только две ассоциации — Москва и Париж. У нас такой город бульваров. Я родился и по сей день живу на Чистых прудах, так что я такой парень с Покровки. Очень люблю Москву и много пою о ней — это и «Московский бит», и «Стиляги из Москвы», и «Москва-Нева». Если бы я родился в Петербурге, уверяю, эти композиции все равно бы появились на свет. В этом году мне доверили представлять Москву на предстоящем чемпионате мира по футболу.

— Вы, кстати, увлекаетесь футболом?

— Я активно болею за наших ребят. Когда-то и сам играл. Сейчас же, если и доводится выходить на поле, то я, скорее, «недвижимость». На самом деле я, конечно, сохраняю некую шустрость для своего возраста, но на вопрос «что вы делаете быстро?» всегда отвечаю — «я быстро устаю». Нужно давать дорогу молодым.

— В музыке тоже? Старые песни добрее и мелодичнее…

— Не надо ругать современных музыкантов! Всегда есть талантливые ребята, и они так же раздражают наше поколение, как мы в свое время раздражали Магомаева или Кристалинскую.

— Вы принимали участие в проекте «Голоса метро». Как впечатления?

— Это был очень интересный опыт! Я озвучивал станции Замоскворецкой линии. У нас, вообще, потрясающий метрополитен! В Париже или Берлине метро — просто урбанистическая система передвижения, а у нас это настоящий музей. 30 лет из своих 60 я проездил на метро и сейчас частенько туда спускаюсь — все же так быстрее. И конечно, как музыканту мне импонирует проект «Музыка в метро» — там выступают потрясающие ребята!

— Чего ждать вашим поклонникам в ближайшее время?

— 24 марта я даю большой концерт в «Крокус-Ситихолле» — это очень большая площадка, я такую никогда не собирал, поэтому это для меня такой Эверест. Так что — ждите покорения «Эвереста»!

СПРАВКА

Валерий Сюткин — заслуженный артист России, певец, музыкант, автор песен. В его репертуаре хиты «Московский бит», «7000 над землей», «Стиляги из Москвы», «Дорога в облака», «Москва-Нева» и другие. Представляет Москву на официальном портале болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018.