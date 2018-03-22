Нижегородцев на Пасху приглашают в театр на оперу Чайковского «Иоланта» 

8 апреля, на Пасху, нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина представляет оперу П. Чайковского «Иоланта».
«В Нижегородском театре оперы и балета лучезарная опера Чайковского впервые была поставлена в 1940 году Борисом Покровским — тогда начинающим, а потом величайшим оперным режиссёром. Со времени первой постановки опера «Иоланта» не покидает репертуара театра», — рассказали в пресс-службе.
8 апреля главные партии в спектакле исполнят лауреат премии «Нижегородская жемчужина» Екатерина Ефремова (Иоланта), заслуженный артист РФ Сергей Перминов (Водемон), лауреат Всероссийского конкурса Михаил Наумов (Рене), лауреат премии «Творческая удача» Владимир Боровиков (Эбн — Хакиа). Впервые партию Роберта исполнит лауреат международного конкурса Олег Федоненко.