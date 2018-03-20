Реконструированную оперу Чайковского «Ундина» исполнят в Большом зале консерватории

"12 апреля в Большом зале консерватории — сенсационная программа. Реконструкция уничтоженной оперы П. И. Чайковского. Вот уж действительно: «рукописи не горят», — отметили в консерватории.

Чайковский написал «Ундину» в 1869 году, но, получив отказ в постановке оперы в Большом и Мариинском театрах, уничтожил ее. Долгие годы музыканты и ученые пытались воссоздать произведение, фрагменты которого композитор использовал в своих других сочинениях, в том числе во Второй симфонии, музыке к весенней сказке А. Н. Островского «Снегурочка» и балете «Лебединое озеро». Только в начале XXI века были собраны вместе сохранившиеся части «Ундины».

Первое исполнение этой версии оперы с чтением литературных текстов, восполняющих сюжетные пробелы в связи с утратой значительной части музыки, состоялось 11 ноября 2015 года в Клину в Доме-музее композитора в исполнении Большого симфонического оркестра (БСО) под управлением Федосеева. Спустя два дня она была представлена в Москве в Концертном зале им. Чайковского. Весной 2017 года состоялась европейская премьера сочинения в Золотом зале венского филармонического общества «Музикферайн», также в исполнении БСО и Федосеева.

Обычно маэстро Федосеев в концертных программах объединяет «Ундину» с сюитой из «Лебединого озера». Однако для совместного проекта с Оперной студией Московской консерватории найдено иное решение: вместе с «Ундиной» прозвучат оркестровые транскрипции романсов Чайковского, уточнили в консерватории.