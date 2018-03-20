Мелодия бизнеса: как составить плейлист, который увеличит продажи

Многие из вас с легкостью вспомнят джингл Intel — он неизменно звучит в каждом рекламном ролике компании. Не удивительно, что, по мнению маркетологов, Intel, наряду с Audi и Coca-Cola , входит в число самых сильных аудиобрендов мира.

Помимо укрепления имиджевой составляющей, музыкальное оформление может поспособствовать решению многих практических бизнес-задач: увеличить продажи или средний чек, обратить внимание на товар или помочь быстрее принять решение о покупке, организовать интуитивное зонирование и комфортную атмосферу. Что нужно учитывать при формировании плейлиста бренда?

№ 1. Ритм музыки влияет на поведение покупателей

Если в помещении играет ритмичная музыка, клиенты двигаются быстрее, если медленная — смакуют блюда в ресторанах, дольше задерживаются у прилавков магазинов и в целом внимательнее выбирают товары или услуги. Все зависит от вашей цели. К примеру, если спрос на ваш товар или услугу существенно увеличивается перед праздниками, то имеет смысл поторапливать покупателей, чтобы избежать «пробок» в торговом зале. А если вы представляете luxury-сегмент, то скорее всего ваши клиенты не потерпят суеты и захотят, чтобы представители компании уделили им максимум внимания, никуда не торопясь.

Чтобы составить грамотный плейлист, нужно учитывать и поведение покупателей в конкретные часы. Утром подойдут медленные композиции, которые не травмируют клиента чрезмерными басами. В течение дня темп может постепенно увеличиваться. Вечером будет уместно включить динамичные танцевальные треки. Таким алгоритмом пользуются магазины, бары, рестораны, автосалоны и фитнес-клубы.

Итак, чтобы спланировать звучание, учитывайте вашу стратегию продаж: нужно уменьшить очереди, акцентировать внимание на свойствах продукта, расслабить клиента или сделать так, чтобы посетители быстрее освобождали столики, но оставались довольны обслуживанием? Однако это не единственный параметр, который следует брать в расчет при формировании плейлиста. Не менее важный критерий при отборе треков — локация бизнеса.

№ 2. Район города влияет на музыкальное оформление бизнеса

В спальных районах потребители чаще всего ходят в недорогие заведения рядом с домом, которые уже стали для них «родными». Соответственно, для фонового звучания в таких местах подходит популярная и привычная музыка. В центре города факторами, которые определяют выбор музыки, будут престиж и быстрый ритм, присущий оживленным деловым районам. Подойдут музыкальные стили, которые принято считать элитными, с бодрым и модным звучанием: вокальный софт-хаус, лаунж, чилаут. Это правило распространяется и на сетевые заведения, такие как фитнес-центры, магазины, рестораны.

В центре города аудитория состоит в основном из обеспеченных местных жителей и деловых людей, которые уделяют много времени работе и часто задерживаются допоздна, в спальных же районах это семьи со средним достатком, молодые мамы, подростки. Соответственно, музыкальное сопровождения для первых и вторых должно быть различным. Каким именно?

В качестве примера можно рассмотреть два ресторана, которые объединены общим брендом, расположены в оживленных и часто посещаемых местах, но в разных районах города. Портреты клиентов в этом случае будут отличными друг от друга, следовательно, должна меняться и музыкальная подборка, звучащая в этих заведениях. Ядро целевой аудитории в спальном районе — проголодавшиеся покупатели местные жители. Они перекусывают или отмечают не самые торжественные встречи. Здесь уместна бодрящая музыка, которая задает хорошее настроение. Ядро в центре — деловые люди. Они приходят на бизнес-обеды и ужины. Музыка в таком заведении не должна мешать принимать важные решения и обсуждать деловые вопросы.

№ 3. Диск с тематическими песнями не гарантирует правильного звучания

Общие плейлисты не учитывают задачи бизнеса. Альбомы исполнителей или стилистические подборки составляют, ориентируясь на узнаваемость песен и тематику, и вряд ли согласуются с вашими целями и брендбуком. Еще один минус массовой подборки — ограниченность и устаревание. Постоянные клиенты запоминают музыку в заведении и не стесняются говорить об отношении к ней.

Чтобы грамотно составить плейлист самостоятельно, потребуются специальные программы (Power Gold, RadioBOSS или Music Master), которые выравнивают громкость, настраивают мягкие переходы между треками, миксуют песни, создают между ними отбивки, составляют расписание проигрывания. Сначала песни нужно будет объединить в группы. Например, поп-2018, поп-рок, денс-поп, поп-2010. Далее для каждой группы собрать небольшой образец, примерно из 15 треков, который будет использоваться в плейлисте. На основании такого образца программа будет добавлять в список другие песни.

Осталось задать временной промежуток, в котором не повторяются один и тот же трек и исполнитель. Кроме того, можно добавить аудиологотипы и рекламу и разместить их между песнями, которые относятся к разным жанрам. Важно помнить, что музыку для коммерческого использования нельзя просто взять из открытых источников.

№ 4. Важно иметь разрешение правообладателей и отчитываться о воспроизведении музыки

Музыкальные произведения охраняет авторское право. Представители полиции и обществ по коллективному управлению имущественными правами, таких как Российское авторское общество (РАО) и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), следят за наличием лицензии на воспроизведение тех или иных композиций. Инспекторы фиксируют на материальном носителе факт использования музыкальных произведений и запрашивают документы.

Если их нет — направляют претензию, а затем подают иск в суд. В качестве доказательств суду предоставляют видеозапись нарушения, кассовый чек из заведения и заключение музыковеда. Кроме того, могут быть использованы данные из приложения Shazam, ссылки на «Яндекс. Музыку» и YouTube.

За воспроизведение без лицензии правообладатель вправе потребовать компенсации в размере от 10 000 рублей до 5 млн рублей. Не забывайте о том, что помимо компенсации придется выплатить штраф за административное правонарушение, который составит от 30 000 до 40 000 рублей для юридических лиц. Для того, чтобы проигрывать музыку на законных основаниях, вам нужно будет заключить договор с РАО или ВОИС, либо напрямую с правообладателем или его лицензиатом. После этого правообладатель передаст вам либо музыку, либо легальные программы для ее скачивания. О проигрывании песен исполнителя надо сдавать отчеты в РАО и ВОИС, а еще платить за использование музыки. Чтобы заполнить отчеты, надо учитывать каждую композицию и количество ее исполнений.

Обратите внимание, что РАО и ВОИС дают право только проигрывать музыку, но не копировать и хранить ее. Поэтому включать плейлист из социальных сетей или с веб-сервисов, даже если получили права на воспроизведение, нельзя. Согласно закону, копировать музыку на свои устройства можно только из легальных источников. Их список предоставляет правообладатель.

Факт № 5. Музыка «зонирует» пространство

В ресторанах за соседними столами часто сидят смеющиеся подруги, деловые люди и семьи с детьми. Из-за шума родители не могут отдохнуть, а бизнесмены договориться. Дружная компания, которая пришла повеселиться, чувствует себя не в своей тарелке. Предупредить скрытый конфликт посетителей поможет аудиозонирование: гости интуитивно выберут комфортные места. Обычно в кафе и ресторанах есть детская, родительская, деловая, общая зоны и санузел. В детскую комнату малышей приводят родители, которые садятся рядом. Им хочется покоя, поэтому в их зоне лучше включать расслабляющую и негромкую музыку. «Родительская» часть заведения подойдет и для деловых встреч, поскольку здесь тихо (дети находятся в игровой комнате).

В общей зоне, где садятся шумные веселые компании, музыка должна быть бодрой, чтобы соответствовать настроению гостей. Посетители будут выбирать места, в которых им комфортно: шуметь и смеяться лучше под веселую музыку, значит, задорные гости пойдут в основной зал. Однако и зонировать помещение нужно в общей стилистике. В итальянском ресторане — детская итальянская музыка, медленные баллады вперемешку с веселыми мелодиями, а для санузла можно подобрать сказки на иностранном языке, шум моря или аудиокурс разговорного языка.

Помещения зонируют везде, где предполагается разное поведение целевых групп. Например, в финтес-клубе музыка в разных зонах будет подобрана под типы физической активности: в зоне кардио — жизнерадостные танцевальные композиции, в зоне силовых тренировок и кросс-фита — более агрессивные ритмичные треки, в холле и раздевалках — нейтральная и спокойная музыка. В автосалоне с помощью музыкального оформления можно разделить шоу-рум и зону оформления документов. В первом случае спокойная мелодичная музыка должна расслаблять потенциального покупателя и располагать подробно и детально посмотреть авто, а продавца — не торопясь рассказать обо всех преимуществах товара. В зоне оформления документов более быстрая и ритмичная музыка стимулирует клиента скорее принять окончательное решение о покупке, а менеджера оперативно оформить бумаги.

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