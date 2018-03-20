Только одни сутки выделили на продажу билетов со скидками на Сахаровский фестиваль

Сахаровский фестиваль, ставший уже достопримечательностью и визитной карточкой культуры Нижнего Новгорода, в этом году пройдет с 19 мая по 8 июня. Сроки сдвинуты на более ранние из-за футбола. Но ярких событий и эмоций фестиваль обещает не меньше.

Уже 1 апреля открывается продажа билетов на концерты фестиваля. Ровно сутки с 00.00 этого дня в интернете можно будет приобрести билеты со скидкой в 5%. В десять утра этого дня откроются кассы филармонии — там тоже будет продажа билетов со скидкой.

— В этом году у нас будут работать четыре кассира, двое в кассовом зале и двое в фойе, — рассказала директор филармонии Ольга Томина. — Если будет холодно, мы всех желающих примем в фойе. Здесь будут наши специалисты, которые подробно расскажут о программе фестиваля, организуем горячий чай с пряниками. Мы очень любим и ждем наших слушателей.

Итак, открытие 19 мая в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича.

Российский национальный оркестр — детище всемирно известного пианиста и дирижера Михаила Плетнева . В этот раз маэстро сядет за рояль и исполнит с оркестром поризведения Петра Чайковского . Он очень давно не концертировал в Нижнем Новгороде.

21 мая в гостях у нижегородской публики народный артист России Василий Лановой . легенда театра и кинематографа прочитает своего любимого Александра Пушкина. Под музыку георгия Свиридова в исполнении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии прозвучит повесть «Метель». Во втором отделении актер исполнит русскую стихотворную классику.

24 мая состоится концерт-спектакль «Именем Мадонны . Монологи о любви». Исполнители — квартет, который стал открытием предыдущего фестиваля: Евгения Кривицкая (орган), Иван Паисов (гобой), Сергей Ванин (тенор) и Петр Татарицкий (конт-тенор). В программе прозвучат сонеты разных авторов и музыка Листа, Паскулли, Сабадини, Лалье, Марчелло и Вивальди.

25 мая на сцене филармонии давние друзья Сахаровского фестиваля и, в своем роде уникальный коллектив — Квартет Бородина. Его создатель Валентин Берлинский стоят и у истоков Самого Сахаровского фестиваля.квартет, в котором по замыслу Берлинского могут меняться участники, но не идея, исполнит произведения Шуберта, Шостаковича, и, конечно, Бородина.

28 мая будет особенный день — День Италии. На сцене филармонии сыграет скрипач Сергей Крылов . Родившийся в России, музыкант сделал блестящую карьеру именно в солнечной Италии. Его называют самым итальянским среди русских скрипачей. А за пультом симфонического оркестра будет стоять Фабио Мастанджеро. Он, один раз приехав в Россию, влюбился в нее навсегда. Выучил русский язык, женился на русской женщине и стал «самым русским итальянцем».

30 мая пронзительный концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату». Пронзительным он обещает быть потому, что литературно-драматическую композицию исполнят замечательный актер Евгений Миронов в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Еще одного любимца нижегородской публики и друга фестиваля Юрия Башмета

31 мая к 100–летию гениального американского композитора Леонарда Бернстайна подготовлен особый сюрприз — фрагменты из его мюзиклов исполнят молодые солисты ведущих оперных театров Америки и за пульт симфонического оркестра встанет американец — дирижер Марк Мандарано.

1 июня — день Франции. В этот раз его представит джаз-квартет Old&New Songs» («Старые и новые песни). как говорит дирижер Нижегородского симфонического оркестра Александр Скульский , французский джаз — это всегда изыскано и изящно.

5 и 6 июня — дни Нидерландов. В первый день состоится выступление нижегородского симфонического оркестра под управлением дирижера из Нидерландов Петера Билуна, а солировать будет Евгений Новиков (Нидерладны-Франция).

А вот вечером 6 июня нас ждет «Ночь неожиданностей» в Нижегородском Арсенале. Что будет в программе — пока секрет, но сотрудники арсенала — мастера на разные ночные сюрпризы, однозначно будет интересно.

7 июня вновь день Франции. уникальный пианист Люка Дебарг исполнит произведения Шопена и Шимановского. Лауреат Международного конкурса имени Чайковского только в 20 лет начал учиться игре на фортепиано и достиг мировой известности.

8 июня — день закрытия фестиваля. А закроет его давний любимец нижегородцев Денис Мацуев . Он впервые приехал в Нижний Новгород совсем юным музыкантом и навсегда стал постоянным участником Сахаровского фестиваля.

В этот раз Денис Выбрал увертюру и балетную музыку Бетховена из «Творений Прометея» (балетная музыка из «Прометея» прозвучит в Нижнем Новгороде впервые) 4 концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и сюрприз для любителей Джоржа Гершвина — «Рапсодию в стиле блюз».

А еще на этом фестивале нижегородский симфонический оркестр выйдет на сцену в пяти концертах. Это рекордное количество выступлений во время одного фестиваля.

В Нижегородской филармонии кроме 14 Сахаровских фестивалей, прошло 10 фестивалей современной музыки и 25 фестивалей детских талантов «Новые имена.

P. S. Стоимость билетов на концерты варьируется от 400 до 6 000 рублей.