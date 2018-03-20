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Башмет, Мацуев и Лановой выступят на фестивале искусств в Нижнем Новгороде
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Башмет, Мацуев и Лановой выступят на фестивале искусств в Нижнем Новгороде 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Дирижеры Юрий Башмет и Михаил Плетнев, пианист Денис Мацуев, актеры Василий Лановой и Евгений Миронов примут участие в Международном фестивале искусств имени Сахарова в Нижнем Новгороде, сообщила журналистам директор Нижегородской филармонии Ольга Томина.
XV Международный фестиваль искусств имени Сахарова «Русское искусство и мир» будет проходить в Нижегородской филармонии с 19 мая по 8 июня. В этом году в фестивале примут участие более 300 музыкантов из России, Франции, Нидерландов, Италии и США.
"Первый фестиваль в Нижнем Новгороде открывал Юрий Башмет, и до сих пор он участвует в каждом фестивале и представляет новую программу. Денис Мацуев, который каждый раз нас удивляет, выступит на закрытии фестиваля. А открывать фестиваль будет Российский национальный оркестр с Михаилом Плетневым. Евгений Миронов представит концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату», а Василий Лановой в преддверии дня рождения Пушкина прочтет «Метель» под аккомпанемент симфонического оркестра", — рассказала Томина.
По ее словам, за 20 дней фестиваля зрителям представят 12 концертных программ, объединяющих шедевры музыкального искусства, произведения литературы и художественные выставки.
В рамках Сахаровского фестиваля пройдут Дни Франции и Дни Нидерландов, посвященные культуре и искусству этих стран. Также в рамках фестиваля прозвучит программа к 100-летию Бернстайна с участием музыкантов из США.
В предыдущих фестивалях «Русское искусство и мир» в период с 1992 по 2016 год приняли участие более 200 выдающихся деятелей искусств из 22 стран мира. На фестивальных концертах побывало около 170 тысяч нижегородцев и гостей города из разных регионов России и зарубежных стран.
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