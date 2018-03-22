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Елена Воробей поддержала участницу проекта «Ты супер!»
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Елена Воробей поддержала участницу проекта «Ты супер!» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Артистка Елена Воробей приехала поддержать участницу отборочного тура второго сезона проекта «Ты супер!» Снежану Гордеенко из Белоруссии.
Снежана занимается пением с пяти лет, любить музыку, танцы, рукоделие. В три года она стала первым приемным ребенком в семье, которая потом приняла еще семерых детей.
Снежана встретила Елену Воробей вместе со своей мамой Анной, которую позвали на сцену члены жюри, чтобы лично выразить восхищение ее дочерью. Елена пожелала Снежане удачи и преподнесла два подарка: теплый шарф и плюшевого Ждуна.
"Я сегодня хочу загадать желание, и, если вдруг, оно сбудется, я стану еще немножечко счастливее. Я очень хочу ещё раз выйти на эту сцену и спеть вместе с тобой. Я надеюсь, что у нас загорится четыре зелёных огонёчка!" — сказала Елена Воробей.
Посмотреть на встречу Снежаны и Елены Воробей зрители НТВ смогут 24 марта, в субботу, в 20:00.
Международный проект «Ты супер!» помогает детям со сложной судьбой реализоваться в творчестве. Конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.
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