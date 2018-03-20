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Творческий вечер композитора Игоря Рехина прошел на Соколе
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Творческий вечер композитора Игоря Рехина прошел на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Библиотека №25 имени Иванова в районе на минувшей неделе организовала для читателей литературно-музыкальный художественный салон с участием композитора, заслуженного деятеля искусств России, члена Союза композиторов России Игоря Рехина. Подробности сообщил сотрудник библиотеки.
— Музыка Рехина — это сочетание лиризма, яркой мелодичности и точной мысли, — прокомментировал один из устроителей. — Как сказал сам Игорь Владимирович в конце встречи, мы все рады, что зрители покидали зал с просветлёнными лицами.
Игорь Рехин — автор сочинений, написанных в различных жанрах — концертов для органа, произведений для мандолины, шестиструнной и семиструнной гитары, тубы, саксофона и других музыкальных инструментов. (жм)
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