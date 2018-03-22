Светлана Лобода призналась, что ощущает себя «на краю»

Впервые в своей карьере Светлана Лобода приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл «Лети» стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе — «Гоголь. Вий».

— Гоголь — один из моих любимых авторов еще с детства, — рассказывает певица. — Я бесконечно рада, что его бессмертное произведение теперь получит продолжение, как в кино, так и в музыке». «Песня „Лети“ записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в нее, найдет свой отклик у зрителя.

Слоган новой части трилогии „Гоголь“ — „Не выходи из круга“ — получил в тексте песни новое, драматическое прочтение — песня „Лети“ посвящена встречам и расставаниям возлюбленных, которым не суждено быть вместе.

Но я на краю, нервы сдают, Я так боюсь, что разобьюсь Со мною зима, ты птицей на юг а я остаюсь…

Клип на песню „Лети“, режиссером которого выступила продюсер Светланы Нателла Крапивина , будет полон свойственной для Гоголя чертовщиной и мистикой. Релиз видео запланирован на конец марта. Стоит напомнить, что у Лободы все клипы отличаются яркостью, своей драматургией и непростой сюжетной линией. На счету артистки бесчисленное количество наград: „Певица года — 2016“ по итогам голосования зрителей Russian Music Box, „Певица года — 2017“ по мнению телеканалов RU.TV и МУЗ-ТВ и Fashion People Awards. Ее хиты „К черту любовь“ и „Твои глаза“ — обладатели статуэток в номинациях „Лучшая песня“ и „Лучшее видео“ по версии ряда радиостанций, а также телеканалов RU.TV и МУЗ-ТВ. И уже в этом году телеканал „Жара“ назвал трек „Случайная“ лучшей песней года, а премия Bravo присудила свои статуэтки Светлане в номинациях „Лучший альбом“ (H2LO) и „Певица года“.

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