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«Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей»
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«Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей» 

Ревизор.ru 8 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Над спектаклем работает молодая постановочная команда — дирижёр, музыкальный руководитель Сергей Михеев, режиссёр Наталья Ефимова, выпускница курса Георгия Исаакяна музыкального театра на факультете РАТИ — ГИТИС, художник Денис Сазонов, не так давно закончивший этот ВУЗ. Как сказал художественный руководитель театра Георгий Исаакян, эта постановка — современный взгляд на русскую народную музыку и русский народный театр. Эта «скоморошья история» расскажет зрителю о царе Горохе, его вечном сопернике царе Пантелее, жене Луковке, двух его прекрасных дочерях Кутафье и Горошинке, их женихах и всём народе, который то бунтует, то гуляет на свадьбе (их в финале будет две) и состоится на Малой сцене театра в начале школьных весенних каникул.
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