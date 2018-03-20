«Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей» 

Над спектаклем работает молодая постановочная команда — дирижёр, музыкальный руководитель Сергей Михеев, режиссёр Наталья Ефимова, выпускница курса Георгия Исаакяна музыкального театра на факультете РАТИ — ГИТИС, художник Денис Сазонов, не так давно закончивший этот ВУЗ. Как сказал художественный руководитель театра Георгий Исаакян, эта постановка — современный взгляд на русскую народную музыку и русский народный театр. Эта «скоморошья история» расскажет зрителю о царе Горохе, его вечном сопернике царе Пантелее, жене Луковке, двух его прекрасных дочерях Кутафье и Горошинке, их женихах и всём народе, который то бунтует, то гуляет на свадьбе (их в финале будет две) и состоится на Малой сцене театра в начале школьных весенних каникул.