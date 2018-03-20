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Челябинцам покажут трансляцию концерта Национального оркестра
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Челябинцам покажут трансляцию концерта Национального оркестра 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Завтра в Челябинске в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» можно будет услышать произведения Римского-Корсакова и Стравинского, сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.
Трансляция ведется из Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве. В Челябинске публика будет следить за выступлением в концертном зале им. Прокофьева.
«Концерт пройдет в рамках федерального социального проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал». Его цель — расширение зрительской аудитории, продвижение академического музыкального искусства. Он даёт возможность услышать качественную музыку независимо от географии и социального положения слушателей», — сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.
Для посетителей виртуального зала прозвучат сложнейшие произведения классики — симфоническая сюита Николая Римского-Корсакова «Шахерезада» и «Симфония псалмов» Игоря Стравинского. В концерте примет участие хоровой коллектив «Мастера хорового пения». Руководит оркестром Владимир Спиваков. Начало трансляции — 18.00.
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