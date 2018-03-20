Челябинцам покажут трансляцию концерта Национального оркестра

Завтра в Челябинске в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» можно будет услышать произведения Римского-Корсакова Стравинского , сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.

Трансляция ведется из Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве. В Челябинске публика будет следить за выступлением в концертном зале им. Прокофьева.

«Концерт пройдет в рамках федерального социального проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал». Его цель — расширение зрительской аудитории, продвижение академического музыкального искусства. Он даёт возможность услышать качественную музыку независимо от географии и социального положения слушателей», — сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.