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В Калининграде хотят установить музыкальные скамейки
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В Калининграде хотят установить музыкальные скамейки 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Необычные конструкции могут появиться в рамках подготовки к фестивалю классической музыки «Когда звучат улицы», сообщает портал «Клопс.ру».
Места для скамеек выберут не случайно — это будут улицы, названные в честь известных композиторов: Чайковского, Алябьева, Римского-Корсакова, Брамса, Генделя, Мусоргского, Грига, Вагнера. Установят арт-объекты и у Кафедрального собора, филармонии, драмтеатра и в сквере Шопена.
По словам главы региона Антона Алиханова, придуман «спецпроект», чтобы уберечь лавочки от вандалов. Однако подробности пока не сообщаются.
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