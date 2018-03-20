В Калининграде хотят установить музыкальные скамейки

Необычные конструкции могут появиться в рамках подготовки к фестивалю классической музыки «Когда звучат улицы», сообщает портал «Клопс.ру».

Места для скамеек выберут не случайно — это будут улицы, названные в честь известных композиторов: Чайковского, Алябьева, Римского-Корсакова, Брамса, Генделя, Мусоргского, Грига, Вагнера. Установят арт-объекты и у Кафедрального собора, филармонии, драмтеатра и в сквере Шопена.

По словам главы региона Антона Алиханова, придуман «спецпроект», чтобы уберечь лавочки от вандалов. Однако подробности пока не сообщаются.