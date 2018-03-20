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Концерт авторской песни состоится в Южном Тушине
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Концерт авторской песни состоится в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 7 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» района Южное Тушино 31 марта состоится концерт авторской песни «Сиреневый туман». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
— Перед зрителями выступят участники центра авторской песни «Ля», которые исполнят всеми любимые песни, — пояснила Татьяна Кучеренко.
Концерт состоится по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало мероприятия в 17.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте TimePad или по телефону 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 12+.
Напомним, центр авторской песни «Ля» — это сочетание талантливых бардов и современных поэтов, мир гитары и слова. Руководителем творческого объединения выступает журналист, поэт и композитор Юрий Ярыгин.
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