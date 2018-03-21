Ещё
Солистка «Мельницы» представила новый альбом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Солистка «Мельницы» представила новый альбом 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из клипа "Поверь"
Сольный альбом солистки группы "Мельница" носит название "Люцифераза". Как утверждают его создатели, это не просто пластинка с песнями, а нестоящая планета в мироздании, которую пытаются исследовать музыканты.
На этой планете существуют свои формы жизни и обитатели с Земли, они любят, страдают, ссорятся, воюют, помнят земные песни и мечты и создают новые…
Трек-лист альбома, записанного Хелависой вместе с гитаристом группы Сергеем Вешняковым, кроме новых композиций певицы включает в себя и кавер-версии известных песен групп "Пикник" и "Калинов мост", а также произведения Александра Башлачева.
Презентация альбома на концерте состоится 11 и 12 мая в Москве.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение