Солистка «Мельницы» представила новый альбом

Сольный альбом солистки группы "Мельница" носит название "Люцифераза". Как утверждают его создатели, это не просто пластинка с песнями, а нестоящая планета в мироздании, которую пытаются исследовать музыканты.

На этой планете существуют свои формы жизни и обитатели с Земли, они любят, страдают, ссорятся, воюют, помнят земные песни и мечты и создают новые…

Трек-лист альбома, записанного Хелависой вместе с гитаристом группы Сергеем Вешняковым, кроме новых композиций певицы включает в себя и кавер-версии известных песен групп "Пикник" и "Калинов мост", а также произведения Александра Башлачева

Презентация альбома на концерте состоится 11 и 12 мая в Москве.