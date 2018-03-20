Сцена Большого театра передала ужасы войны

В рамках фестиваля-конкурса «Золотая маска» состоялась московская премьера оперы Мечислава Вайнберга «Пассажирка» Екатеринбургского театра оперы и балета.

Удивительно, что эта опера была написана в 1968 году специально для Большого театра, но никогда на главной сцене страны не шла.

Мечислав Вайнберг — классик с мировым именем, друг Дмитрия Шостаковича и автор музыки к фильму Михаила Калатозова «Летят журавли» — посвятил «Пассажирку» своей семье, погибшей во время Второй мировой войны.

За романтическим названием стоит трагедия женщин — узниц Освенцима. Музыка — героическая, и дирижер-постановщик оперы Оливер фон Дохнаньи перед московской премьерой сказал «ВМ» о том, что каждый раз, дирижируя оркестром, сопровождающим действие на сцене, чувствует себя героем.

Постановка этой оперы в Екатеринбургском театре оперы и балета напоминает некоторую антигитлеровскую коалицию от искусства. Автор — польский еврей, который жил и умер в России, — Мечислав Вайнберг. Автор либретто — Александр Медведев (либретто написано по повести узницы Зофьи Посмыш ), режиссер постановки — американец Тадеуш Штрассбергер, дирижер из Словении — Оливер фон Дохнаньи и, конечно, команда Екатеринбургского театра оперы и балета.

Герои постановки — люди разных национальностей, религий: немцы, русские, евреи, поляки. Даже в опере они поют на своих родных языках.

Корабль, на котором встречаются две главные героини Лиза и Марта, и где происходит драматическая развязка, идет в Бразилию. Действующие лица разделены на два лагеря — палачи и жертвы, и даже через 15 лет после окончания Второй мировой войны примирение между ними невозможно. И нет прощения для надзирательницы Освенцима Лизы.

И все действо на сцене сопровождает музыка, которая проникает под кожу, и больно это слышать, видеть, наблюдать.

В опере показан ад Освенцима с газовыми камерами, пытками, надругательствами. Невольно вспоминаешь фильм Андрея Кончаловского «Рай», и даже мысль возникает, не позаимствовал ли режиссер, который прекрасно разбирается в классической музыке, сюжет «Пассажирки» для своего фильма? На примере надзирательницы Лизы мы видим, что она может чувствовать и даже любить — судьба ей подарила любимого мужа-дипломата, только нацизм так глубоко проник в ее кровь, что даже через 15 лет после службы Гитлеру она пользуется подлыми приемами — подкупом, шантажом и обманом. Например, она подкупает работника корабля, чтобы он выдал ей номер каюты ее жертвы в Освенциме — Марты, которая была особенной жертвой. Лиза пыталась сделать Марту своим человеком среди узников, чтобы она доносила на других. За это Марта еще сильнее возненавидела надзирательницу. Марта помнит лица и адреса всех женщин, которым не удалось дожить до освобождения. Узницы просили своих сокамерниц сообщить их родным, что происходило в Освенциме, и передать прощальное «люблю». Марта до конца жизни не забудет женщин, сгоревших в печах концлагеря. И эти печи — на сцене Большого театра. Тадеуш Штрассбергер ездил в Освенцим и изучал все документы для того, чтобы опера полностью отражала тогдашнюю страшную реальность. Он хотел добиться документальной точности, и это получилось.

Постановка — душевное потрясение для публики.

Опера «Пассажирка» представлена на 15 номинаций театрального фестиваля «Золотая маска». Уже сегодня с уверенностью можно сказать, что Екатеринбургский театр оперы и балета без высокой награды не останется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Швыдкой , специальный представитель президента российской федерации по международному и культурному сотрудничеству:

— Постановка оперы «Пассажирка» на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета длилась более двух лет, и это масштабный совместный проект России и Польши. Тема Второй мировой войны очень болезненная для композитора Вайнберга. Часть его семьи погибла в фашистском концлагере, и он не мог не написать эту музыку. Война — больная тема для России и для Польши. Наши художники, музыканты создали великие произведения о Второй мировой войне. Сейчас между нашими странами непростые отношения. Но это не распространяется на культуру. Я с оптимизмом смотрю на развитие отношений между Польшей и Россией во всех сферах. Думаю, что во многом этому будут способствовать искусство и культура.

Оливер фон Дохнаньи, дирижер:

— Первая опера Вайнберга, ставшая его любимым музыкальным сочинением, поражает симфоническим размахом и глубиной драматизма. В ней нет музыкально-смысловых пустот, это музыка «крови и сердца». «Пассажирка» — произведение непростое, многоуровневое, требующее особого погружения в материал. Создавая новую музыкальную трактовку оперы, я старался максимально точно расставлять все акценты, раскрывать заложенные в произведении смыслы. Весь музыкальный мир «Пассажирки» выстроен вокруг двух полюсов. С одной стороны, это положительная героиня Марта и другие заключенные. С другой стороны — мир зла, насилия, жестокости, который не имеет живой музыки.