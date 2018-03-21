Оркестр из Иркутска откроет международный фестиваль «Цветущий багульник» в Чите

ЧИТА, 21 марта. /Корреспондент ТАСС Илья Баринов /. Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник» откроется в среду в Чите выступлением губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Забайкальского края.

"Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник» пройдет в Чите с 21 марта по 17 апреля. Его откроют губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии с солистом, лауреатом международных конкурсов, скрипачом Михаилом Почекиным", — сказали в Минкультуры

Людвига ван Бетховена. В пресс-службе краевой филармонии имени Олега Лундстрема добавили, что в состав оркестра из Иркутска входят 78 музыкантов. В Чите артисты исполнят произведения Феликса Мендельсона

Всего в программу фестиваля войдут десять концертов исполнителей академической, джазовой и духовной музыки. Помимо выступлений в Чите, организуют и несколько гастролей в поселок Агинское, города Петровск-Забайкальский и Нерчинск.

"Завершится фестиваль двумя выступлениями звезд Санкт-Петербургского театра оперетты. 16 апреля они представят зрителям оперетту Имре Кальмана «Мистер Икс», а 17 апреля — одну из самых танцевальных оперетт, «Бал в Савойе» Пала Абрахама.