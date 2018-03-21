В Чите открылся Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник»

ЧИТА, 21 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов /. Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник» открылся в среду в Чите. Он начался с концерта губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, сообщает корреспондент ТАСС из большого зала Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема.

"Фестиваль «Цветущий багульник» будет проходить в Чите с 21 марта по 17 апреля при поддержке правительства и губернатора Забайкальского края. Он позволит жителям региона познакомиться с шедеврами мировой музыкальной культуры", — сказала перед концертом замминистра культуры края Татьяна Цымпилова.

В пресс-службе краевой филармонии добавили, что в состав оркестра из Иркутска входят 78 музыкантов. Свой концерт они начали с увертюры Феликса Мендельсона «Гебриды, или Фингалова пещера». Затем оркестр исполнил другие произведения Мендельсона, а также композиции Людвига ван Бетховена

Как сообщила ТАСС директор филармонии Юлия Еренкова, концерт симфонического оркестра организован в рамках программы Минкультуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Взяв на себя часть расходов, инициаторы этой программы помогли сделать доступнее билеты на концерт столь крупного коллектива.

Всего в программу фестиваля «Цветущий багульник» войдут 10 концертов исполнителей академической, джазовой и духовной музыки. Помимо выступлений в Чите, будут организованы несколько гастролей в поселке Агинское, а также в городах Петровск-Забайкальский и Нерчинск. По словам Еренковой, в рамках фестиваля будут проведены мастер— классы: один из них пианистка Людмила Свиридова устроит в Нерчинске, а еще два пройдут на базе краевого училища искусств с участием пианисток Московской государственной консерватории Натальи Бельковой и Ольги Бер.

Завершится фестиваль двумя выступлениями звезд Санкт-Петербургского театра оперетты. 16 апреля они представят зрителям оперетту Имре Кальмана «Мистер Икс», а на следующий день — одну из самых танцевальных оперетт, «Бал в Савойе» Пала Абрахама.

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