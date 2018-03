Келли Кларксон представила клип на сингл «I Don’t Think About You» 

Американская певица Келли Кларксон выпустила свой новый клип на песню «I Don't Think About You». Трек стал третьим синглом в поддержку восьмого студийного лонгплея певицы «Meaning Of Life» в стиле соул. Альбом вышел 27 октября 2017 года. Ранее в поддержку альбома было выпущено два сингла: «Love So Soft», четырежды номинированный на премию Грэмми, и «Мove You». Певица отправится в мировой тур в поддержку альбома сразу после окончания съёмок 14-го сезона шоу «The Voice» USA, где Келли Кларксон занимает судейское кресло наряду с Адамом Левином , Алишей Киз и Блейком Шелтоном.