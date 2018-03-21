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Келли Кларксон представила клип на сингл «I Don’t Think About You»
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Келли Кларксон представила клип на сингл «I Don’t Think About You» 

Аpelzin.ru 54 минуты назад
Американская певица Келли Кларксон выпустила свой новый клип на песню «I Don't Think About You». Трек стал третьим синглом в поддержку восьмого студийного лонгплея певицы «Meaning Of Life» в стиле соул. Альбом вышел 27 октября 2017 года. Ранее в поддержку альбома было выпущено два сингла: «Love So Soft», четырежды номинированный на премию Грэмми, и «Мove You». Певица отправится в мировой тур в поддержку альбома сразу после окончания съёмок 14-го сезона шоу «The Voice» USA, где Келли Кларксон занимает судейское кресло наряду с Адамом Левином, Алишей Киз и Блейком Шелтоном.
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