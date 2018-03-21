На Транссибирском арт-фестивале выступит скрипачка-вундеркинд

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости . Скрипачка-вундеркинд Лея Чжу и мэтр дирижирования из Франции Жан-Клод Казадезюс в среду представят программу французской музыки на Транссибирском арт-фестивале Вадима Репина в Новосибирске, сообщает оргкомитет музыкального форума.

"В Государственном концертном зале имени Арнольда Каца с Новосибирским академическим симфоническим оркестром выступят 11-летняя скрипачка Лея Чжу, лауреат престижных конкурсов, которую называют «принцессой скрипки», и мэтр дирижирования Жан-Клод Казадезюс", — говорится в сообщении.

В рамках программы фестиваля состоится концерт «Vive la France!», на котором прозвучат «Фантастическая симфония» Берлиоза, прелюдия Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна» и виртуозная фантазия «Кармен» Бизе-Ваксмана. Солисткой в последней выступит Лея Чжу.

Сольный дебют «принцессы скрипки» состоялся в четыре года перед аудиторией в несколько тысяч человек в «Сити-холле» Ньюкасла, в шесть лет она отправилась в первый европейский тур: в девяти городах Испании Лея Чжу выступила с лос-анджелесским «Классическим концертным оркестром». Ее концерты проходят в Великобритании, России, Бельгии, Испании, Италии, Греции, Австрии, Израиле и других странах мира. Среди наград скрипачки — I премия XVI Международного телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик» в Москве и гран-при конкурса «Юные виртуозы 2015» в Болгарии.

Жан-Клод Казадезюс обучался дирижированию у Пьера Дерво и Пьера Булеза. Главный дирижер Парижской оперы и Оперы Комик с 1969 года; сооснователь и руководитель Национального оркестра Страны Луары (1971 год); основатель (1976 год) и более 40 лет главный дирижер Национального оркестра Лилля, с которым он выступал в 33 странах. Казадезюс с 2000 года возглавляет французскую ассоциацию продвижения современной музыки «Musique Nouvelle en Liberté». С 2016 года является президентом Высшей школы музыки и танца Лилля. В качестве приглашенного дирижера работал в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

Концерты пятого Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть фестиваля прозвучит с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Самару, а также малые города Новосибирской области: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.