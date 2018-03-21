«Калинов мост» отметит юбилей «Оружия»

Группа «Калинов Мост» в этом году отмечает двадцатилетие своего альбома «Оружие». Эта пластинка критиками считается одной из самых значимых в истории коллектива. Дмитрий Ревякин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как он относится к альбому, читайте только на НСН.

«Я хорошо отношусь ко всем альбомам «Калинова моста», и «Оружие» — безусловно, не исключение! С ним связано много воспоминаний. Работа над этой пластинкой была долгой и изнурительной, поскольку мы сами предъявили к себе очень строгие требования. Дело в том, что это был первый студийный альбом после долгого перерыва и мы хотели появиться перед уважаемым слушателем во всей красе!» — отметил Дмитрий Ревякин.

Юбилей альбома «Оружие» группа «Калинов Мост» отмечает большими концертами. В Москве коллектив выступит 6 апреля, а в Санкт-Петербурге — 7 апреля.