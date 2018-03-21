Максим Фадеев «спелся» с дочерью Люка Бессона

Продюсер Максим Фадеев представил дебютный клип своего нового музыкального проекта MALFA на песню «So long».

Главной героиней черно-белого клипа стала дочь легендарного режиссера Люка Бессона Жюльетт Бессон. «Когда я увидел ее впервые, был поражен до чего она харизматичная, яркая. Я вижу людей. И мне и минуты хватило, чтобы понять, что именно она должна сниматься в клипе», — признался Фадеев.

По словам продюсера, девушка не играла, а проживала свою роль, потому что ей очень близка тема клипа. Как предполагает Фадеев, у девушки большая, но израненная душа. Несмотря на то, что она — дочь известных родителей, Жюльетт решила пробиваться в жизни сама. Фадеев уверен, что у девушки большое будущее, как у актрисы.