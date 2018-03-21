Ещё
Максим Фадеев «спелся» с дочерью Люка Бессона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Максим Фадеев «спелся» с дочерью Люка Бессона 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Продюсер Максим Фадеев представил дебютный клип своего нового музыкального проекта MALFA на песню «So long».
Главной героиней черно-белого клипа стала дочь легендарного режиссера Люка Бессона Жюльетт Бессон. «Когда я увидел ее впервые, был поражен до чего она харизматичная, яркая. Я вижу людей. И мне и минуты хватило, чтобы понять, что именно она должна сниматься в клипе», — признался Фадеев.
По словам продюсера, девушка не играла, а проживала свою роль, потому что ей очень близка тема клипа. Как предполагает Фадеев, у девушки большая, но израненная душа. Несмотря на то, что она — дочь известных родителей, Жюльетт решила пробиваться в жизни сама. Фадеев уверен, что у девушки большое будущее, как у актрисы.
Russianshowbiz.info: последние новости
Максим рассказала, почему не выпускает новые песни Андрей Скороходов решился на необдуманный поступок Мартин Фримен рассказал о судьбе "Шерлока"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение