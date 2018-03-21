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Без халатов вход воспрещен: «Несчастный случай» приглашает на концерты
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Без халатов вход воспрещен: «Несчастный случай» приглашает на концерты 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Несчастный случай» в Москве сыграет сразу три «халатных концерта» подряд, и дважды представит эту программу в Санкт-Петербурге. На этих выступлениях коллектива существует дресс-код — публика, как и сами музыканты, должна быть в пижамах и халатах. Алексей Кортнев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что гости, которые не постесняются прийти в таком виде, получат преференции. Подробности только на НСН.
«Люди, пришедшие в пижамах и халатах, пользуются особыми привилегиями. Они выходят к нам на сцену и в течение одной песни смотрят концерт как-бы изнутри, с точки зрения музыканта. Они видят зал. Если играет какая-то лирическая песня, мы просим публику включить фонарики и человек, который первый (а может и последний раз) в жизни выходит на сцену, видит, как 500 человек ему машут фонарями. Это, в общем, производит впечатление», — отметил артист.
Поучаствовать в халатных концертах группы «Несчастный случай» в Москве можно будет с 30 марта по 1 апреля в Центральном доме художника, и 7 и 8 апреля в Санкт-Петербурге в Театре юных зрителей.
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