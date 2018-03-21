Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева

Состоялась премьера клипа нового проекта российского продюсера Максима Фадеева MALFA на песню "So long".

Роль главной героини видеоролика сыграла дочь режиссера Люка Бессона Жюльетт Бессон.

В отличие от многих детей известных родителей, Жюльетт решила, что свою карьеру будет строить сама, не прибегая к помощи знаменитого отца.

Как признается Фадеев, встретившись с девушкой, он был поражен ее яркостью и харизматичностью и сразу решил, что она должна сняться в клипе. Жюльетт дала свое согласие и зрители уже могут оценить актерский талант дочери звезды Голливуда. Фадеев, например, считает, что у нее большое будущее.

Напомним, что на днях продюсер расторг контракты со всеми артистами и заявил, что начинает все с нуля. Фадеев создал новый проект MALFA, первая композиция которого создана с помощью специальной системы, меняющей голос.

Кто стал солистом (или солисткой) нового проекта, общественность пока может только догадываться.