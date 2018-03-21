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Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
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Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева 

Рамблер 1 час назад
Состоялась премьера клипа нового проекта российского продюсера Максима Фадеева MALFA на песню "So long".
Роль главной героини видеоролика сыграла дочь режиссера Люка Бессона Жюльетт Бессон.
В отличие от многих детей известных родителей, Жюльетт решила, что свою карьеру будет строить сама, не прибегая к помощи знаменитого отца.
Как признается Фадеев, встретившись с девушкой, он был поражен ее яркостью и харизматичностью и сразу решил, что она должна сняться в клипе. Жюльетт дала свое согласие и зрители уже могут оценить актерский талант дочери звезды Голливуда. Фадеев, например, считает, что у нее большое будущее.
Напомним, что на днях продюсер расторг контракты со всеми артистами и заявил, что начинает все с нуля. Фадеев создал новый проект MALFA, первая композиция которого создана с помощью специальной системы, меняющей голос.
Кто стал солистом (или солисткой) нового проекта, общественность пока может только догадываться.
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