Отчетные концерты прошли в Детской школе искусств

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День открытых дверей прошел 18 марта в Детской школе искусств имени Александра Корнеева в Щербинке. Об этом сообщила директор учреждения дополнительного образования Ирина Навроцкая.

В рамках презентационного мероприятия состоялись концерты всех музыкальных классов школы. Доступ на культурное мероприятие был открытым для всех жителей городского округа.

— У нас выступили народный, фортепианный и оркестровый отделы. Это был отчетный концерт за 2017-2018 учебные годы, — уточнила Ирина Навроцкая.

Школьники Щербинки и их родители на прошедшем мероприятии смогли определиться с предпочтениями по образовательным направлениям.