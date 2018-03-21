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Отчетные концерты прошли в Детской школе искусств
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Отчетные концерты прошли в Детской школе искусств 

Администрация городского округа Щербинка 46 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
День открытых дверей прошел 18 марта в Детской школе искусств имени Александра Корнеева в Щербинке. Об этом сообщила директор учреждения дополнительного образования Ирина Навроцкая.
В рамках презентационного мероприятия состоялись концерты всех музыкальных классов школы. Доступ на культурное мероприятие был открытым для всех жителей городского округа.
— У нас выступили народный, фортепианный и оркестровый отделы. Это был отчетный концерт за 2017-2018 учебные годы, — уточнила Ирина Навроцкая.
Школьники Щербинки и их родители на прошедшем мероприятии смогли определиться с предпочтениями по образовательным направлениям.
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