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Группа «Алиса» обновила состав
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Группа «Алиса» обновила состав 

Рамблер 1 час назад
Фото: @alisanet
В легендарной рок-группе смена состава: коллектив попрощался со старым гитаристом, а на его место пришел новый музыкант.
На официальном сайте группы появилось сообщение, что Игорь Романов, проработавший в коллективе 13 лет, решил покинуть состав команды. Юбилейный тур "Алиса" продолжит с новым гитаристом.
Имя нового участника коллектива официально пока не объявлено, известно лишь, что это "молодой, бодрый, наглый задорный музыкант", успевший написать музыку ко многим фильмам, поиграть у Дэвида Брауна и Эшли Слейтера.
Однако, по сведениям источника, близкого группе, новым членом группы стал Павел Зелицкий.
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