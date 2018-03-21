Группа «Алиса» обновила состав

В легендарной рок-группе смена состава: коллектив попрощался со старым гитаристом, а на его место пришел новый музыкант.

На официальном сайте группы появилось сообщение, что Игорь Романов , проработавший в коллективе 13 лет, решил покинуть состав команды. Юбилейный тур "Алиса" продолжит с новым гитаристом.

Имя нового участника коллектива официально пока не объявлено, известно лишь, что это "молодой, бодрый, наглый задорный музыкант", успевший написать музыку ко многим фильмам, поиграть у Дэвида Брауна и Эшли Слейтера.

Однако, по сведениям источника, близкого группе, новым членом группы стал Павел Зелицкий.