«Калинов мост» не собирается сложить «Оружие»

В этом году сибирская группа отмечает двадцатилетие одного из своих лучших альбомов — "Оружие".

К этому событию приурочен юбилейный тур, стартовавший в феврале 2018 года. 6 апреля состоится большой праздничный концерт в Москве, а 7-го "Калинов мост" порадует поклонников мероприятием в Санкт-Петербурге".

На концертах музыканты исполнят композиции, которые давно или вообще никогда не пелись вживую, а также лучшие вещи группы, записанные в разные годы.

Как отмечает лидер группы Дмитрий Ревякин , с альбомом "Оружие" у группы связано много воспоминаний.

Работа над этой пластинкой была долгой и изнурительной, поскольку мы сами предъявили к себе очень строгие требования. Дело в том, что это был первый студийный альбом после долгого перерыва и мы хотели появиться перед уважаемым слушателем во всей красе!

— признался музыкант в интервью "Нашему радио".