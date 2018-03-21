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«Калинов мост» не собирается сложить «Оружие»
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«Калинов мост» не собирается сложить «Оружие» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Калинов мост/Вконтакте
В этом году сибирская группа отмечает двадцатилетие одного из своих лучших альбомов — "Оружие".
К этому событию приурочен юбилейный тур, стартовавший в феврале 2018 года. 6 апреля состоится большой праздничный концерт в Москве, а 7-го "Калинов мост" порадует поклонников мероприятием в Санкт-Петербурге".
На концертах музыканты исполнят композиции, которые давно или вообще никогда не пелись вживую, а также лучшие вещи группы, записанные в разные годы.
Как отмечает лидер группы Дмитрий Ревякин, с альбомом "Оружие" у группы связано много воспоминаний.
Работа над этой пластинкой была долгой и изнурительной, поскольку мы сами предъявили к себе очень строгие требования. Дело в том, что это был первый студийный альбом после долгого перерыва и мы хотели появиться перед уважаемым слушателем во всей красе!
— признался музыкант в интервью "Нашему радио".
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