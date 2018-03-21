Новый худрук назначен в ЦК «Рекорд»

Новый художественный руководитель назначен в нижегородском Центре культуры «Рекорд». Об этом сообщает пресс-служба ЦК «Рекорд».

Согласно информации, новым худруком Центра стал Сергей Жураков.

Сергей Германович Жураков — выпускник Нижегородской консерватории, более 10 лет он занимается организацией концертов и культурно-массовых мероприятий.

Как отмечается в сообщении, любителям музыки Сергей Жураков известен своей Нижегородской джазовой филармонией, которая на протяжении пяти лет организует в Нижнем Новгороде джазовые концерты и фестивали с участием музыкантов мирового уровня.