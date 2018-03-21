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Новый худрук назначен в ЦК «Рекорд»
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Новый худрук назначен в ЦК «Рекорд» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Новый художественный руководитель назначен в нижегородском Центре культуры «Рекорд». Об этом сообщает пресс-служба ЦК «Рекорд».
Согласно информации, новым худруком Центра стал Сергей Жураков.
Сергей Германович Жураков — выпускник Нижегородской консерватории, более 10 лет он занимается организацией концертов и культурно-массовых мероприятий.
Как отмечается в сообщении, любителям музыки Сергей Жураков известен своей Нижегородской джазовой филармонией, которая на протяжении пяти лет организует в Нижнем Новгороде джазовые концерты и фестивали с участием музыкантов мирового уровня.
Как сообщалось ранее, Олег Шакирский 1 февраля покинул пост художественного руководителя нижегородского ЦК «Рекорд».
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