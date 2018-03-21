В нижегородском «Рекорде» появился новый художественный руководитель

Новый художественный руководитель центра культуры «Рекорд» назначен в Нижнем Новгороде. Им стал выпускник Нижегородской государственной консерватории Сергей Жураков. Как сообщает пресс-служба «Рекорда», Жураков уже больше десяти лет занимается организацией концертов и культурно-массовых мероприятий в столице ПФО.

Горожанам Сергей Жураков в первую очередь знаком как создатель Нижегородской джазовой филармонии. На счету нового худрука «Рекорда» абонементные концерты-лекции для нижегородцев, джазовые концерты на крупнейших региональных площадках, выступления на многочисленных фестивалях, в том числе и международных.

По словам директора «Рекорда» Натальи Егоршиной, сделать выбор из кандидатов на пост художественного руководителя было непросто, но Жураков изначально имел преимущество. «На концертах, которые он организует, — всегда полный зал… Этот факт означает, что Сергей Жураков умеет работать с аудиторией, что у него есть вкус и организаторское чутье, и деньги считать он умеет», — отметила Егоршина.

Напомним, финалист «Лидеров России» возглавит департамент по развитию туризма и НХП Нижегородской области.