Музыка архангельских джазменов зазвучит на канале «Культура»

В новом проекте телеканала «Культура» соберутся 16 лучших коллективов со всей России и ближнего Зарубежья. Архангельск представит квартет Тима Дорофеева. Предложение поучаствовать джазовым музыкантам с севера сделали сами организаторы телешоу, рассказал 29.ru Тим Дорофеев.

— Организаторы сами вышли на нас, отыскав в интернете нашу музыку. Предложили поучаствовать. Представлена будет музыка самой разной направленности: классической, эстрадной, джазовой. Думаю, конкурс прибавит, что называется, промоушена нашей музыке. Сыграем две моих авторских пьесы — одна из них называется «Тройка», а вторая — «Экзотик». Это приятно, что нашу авторскую музыку можно будет сыграть на всю страну, что нас признают. В 2017 году также наш диск, который вышел в Москве на лейбле ArtBeat Music, признан в Европе, — заметил джазмен.

Первый тур фестиваля-конкурса состоится 23 марта, но музыканты уже прибыли в Москву — сегодня они записывают проморолик.

После первого тура именитые музыканты назовут четыре коллектива-финалиста, один из которых в следующем туре поборется за звание победителя.