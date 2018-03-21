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Музыка архангельских джазменов зазвучит на канале «Культура»
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Музыка архангельских джазменов зазвучит на канале «Культура» 

29.ru 14 минут назад
Фото: 29.ru
В новом проекте телеканала «Культура» соберутся 16 лучших коллективов со всей России и ближнего Зарубежья. Архангельск представит квартет Тима Дорофеева. Предложение поучаствовать джазовым музыкантам с севера сделали сами организаторы телешоу, рассказал 29.ru Тим Дорофеев.
— Организаторы сами вышли на нас, отыскав в интернете нашу музыку. Предложили поучаствовать. Представлена будет музыка самой разной направленности: классической, эстрадной, джазовой. Думаю, конкурс прибавит, что называется, промоушена нашей музыке. Сыграем две моих авторских пьесы — одна из них называется «Тройка», а вторая — «Экзотик». Это приятно, что нашу авторскую музыку можно будет сыграть на всю страну, что нас признают. В 2017 году также наш диск, который вышел в Москве на лейбле ArtBeat Music, признан в Европе, — заметил джазмен.
Первый тур фестиваля-конкурса состоится 23 марта, но музыканты уже прибыли в Москву — сегодня они записывают проморолик.
В состав жюри «Квартета» вошли известные музыканты: Екатерина Мечетина и Людмила Берлинская, Александр Ф. Скляр, Сергей Старостин и Михаил Дзюдзе.
После первого тура именитые музыканты назовут четыре коллектива-финалиста, один из которых в следующем туре поборется за звание победителя.
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