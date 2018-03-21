«Эльфийские сказки» в «Мамином садике»

Спектакль «Эльфийские сказки» приехал из далекой Великобритании, страны овсяной каши, английского языка и эльфов. Именно в туманной Англии возникли сказания и легенды об удивительном крылатом народе.

В этой постановке объединяются спектакль и мастер-класс. В спектакле, действие которого разыгрывается в необычных миниатюрных декорациях, зрители познакомятся с эльфами и узнают, как простой деревенский музыкант Томас спас их от дракона, как самоотверженно защищали свою страну Принц и Принцесса и почему музыка стала главным занятием эльфов.

А на мастер-классе маленькие зрители сами создадут волшебный лес, в котором жил эльфийский народ: распишут воду, деревья и сделают цветы. А затем лес наполнится звуками, оживет и начнется главный праздник эльфов — праздник музыки.