Андрей Макаревич представил новый клип на песню «Либо это, либо то»

Музыкант Андрей Макаревич представил новый клип на песню «Либо это, либо то» из альбома «Хроника текущих событий» (2013). Создателями видео стали Ромарио и Владимир Раевский

Как рассказал Андрей Макаревич, «эта песня появилась лет пять назад, я не собирался снимать для нее клип». Но примерно месяц назад один товарищ «решил сделать мне подарок — пригласил в качестве продюсера Ромарио, мне вообще ничего не сказал».

Музыкант, певец и композитор Ромарио (Роман Луговых) «нашел молодых достойных ребят, они все придумали и сняли», сказал Макаревич, отметив, что его участие в проекте «ограничилось небольшим съемочным эпизодом».

"Так что, кроме «Всем спасибо!», мне сказать практически нечего", — подытожил музыкант, которого цитирует

Новый клип был выложен 20 марта в официальном канале группы «Машина времени» на видеохостинге YouTube.

13 апреля Андрей Макаревич и группа Yo5 дадут концерт в московском ЦДХ. В программе — песни из репертуара «Машины Времени» и сольных альбомов Андрея Вадимовича в джазовых аранжировках.