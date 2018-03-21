Музыкант Андрей Макаревич представил новый клип на песню «Либо это, либо то» из альбома «Хроника текущих событий» (2013). Создателями видео стали Ромарио и Владимир Раевский.
Как рассказал Андрей Макаревич, «эта песня появилась лет пять назад, я не собирался снимать для нее клип». Но примерно месяц назад один товарищ «решил сделать мне подарок — пригласил в качестве продюсера Ромарио, мне вообще ничего не сказал».
Музыкант, певец и композитор Ромарио (Роман Луговых) «нашел молодых достойных ребят, они все придумали и сняли», сказал Макаревич, отметив, что его участие в проекте «ограничилось небольшим съемочным эпизодом».
"Так что, кроме «Всем спасибо!», мне сказать практически нечего", — подытожил музыкант, которого цитирует
Новый клип был выложен 20 марта в официальном канале группы «Машина времени» на видеохостинге YouTube.
13 апреля Андрей Макаревич и группа Yo5 дадут концерт в московском ЦДХ. В программе — песни из репертуара «Машины Времени» и сольных альбомов Андрея Вадимовича в джазовых аранжировках.