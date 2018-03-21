Ещё
Группа NSYNC получит звезду на «Аллее славы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Группа NSYNC получит звезду на «Аллее славы» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Американский музыкальный коллектив, песни которого неизменно возглавляли верхние строчки музыкальных чартов начала 2000-х годов, получит звезду на "Аллее славы" в Голливуде, сообщает издание Variety.
Звезда будет располагаться рядом с памятными знаками, которых ранее были удостоены такие бойз-бэнды как New Edition, Backstreet Boys и Boyz II Men.
Торжественное мероприятие, посвященное добавлению "именной" звезды группы назначено на 30 апреля 2018 года.
Напомним, что в состав некогда популярного во всем мире музыкального коллектива входили Джастин Тимберлейк, Джейси Чейзес, Джоуи Фэтоун, Лэнс Басс и Крис Киркпатрик.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение