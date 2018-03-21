Группа NSYNC получит звезду на «Аллее славы» 

Американский музыкальный коллектив, песни которого неизменно возглавляли верхние строчки музыкальных чартов начала 2000-х годов, получит звезду на "Аллее славы" в Голливуде, сообщает издание Variety.
Звезда будет располагаться рядом с памятными знаками, которых ранее были удостоены такие бойз-бэнды как New Edition, Backstreet Boys и Boyz II Men.
Торжественное мероприятие, посвященное добавлению "именной" звезды группы назначено на 30 апреля 2018 года.
Напомним, что в состав некогда популярного во всем мире музыкального коллектива входили Джастин Тимберлейк, Джейси Чейзес, Джоуи Фэтоун, Лэнс Басс и Крис Киркпатрик.