Группа NSYNC получит звезду на «Аллее славы»

Американский музыкальный коллектив, песни которого неизменно возглавляли верхние строчки музыкальных чартов начала 2000-х годов, получит звезду на "Аллее славы" в Голливуде, сообщает издание Variety.

Звезда будет располагаться рядом с памятными знаками, которых ранее были удостоены такие бойз-бэнды как New Edition, Backstreet Boys и Boyz II Men.

Торжественное мероприятие, посвященное добавлению "именной" звезды группы назначено на 30 апреля 2018 года.