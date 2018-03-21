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В клубе Jagger представят шоу «Rock + Opera»
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В клубе Jagger представят шоу «Rock + Opera» 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Рок-группа и солисты ведущих оперных театров Петербурга на одной сцене? Оказывается, это возможно. 22 марта в клубе Jagger пройдет новый показ музыкального шоу «Rock + Opera».
Рок-проект ORION, известный своими неоклассическим перформансами, совместно с солистами Мариинского театра представит уникальную программу, составленную как из авторского материала, так и из оригинальных аранжировок всемирно известных оперных арий. Сочетание двух самых мощных направлений в истории музыки, яркие дуэты и мистическая атмосфера ждут гостей шоу.
Для премьеры был выбран один из старейших и наиболее известных клубов города — и это неспроста. Рокеры давно освоили большие площадки, а вот увидеть оперных вокалистов в антураже рок-клуба — это настоящая сенсация! В программе концерта: авторские композиции от «ORION», знаменитые оперные арии в рок-аранжировке, произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Генри Пёрселла, Иоганна Себастьяна Баха, а также Scorpions, Queen, Andrew Lloyd Webber.
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