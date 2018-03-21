В клубе Jagger представят шоу «Rock + Opera»

Рок-группа и солисты ведущих оперных театров Петербурга на одной сцене? Оказывается, это возможно. 22 марта в клубе Jagger пройдет новый показ музыкального шоу «Rock + Opera».

Рок-проект ORION, известный своими неоклассическим перформансами, совместно с солистами Мариинского театра представит уникальную программу, составленную как из авторского материала, так и из оригинальных аранжировок всемирно известных оперных арий. Сочетание двух самых мощных направлений в истории музыки, яркие дуэты и мистическая атмосфера ждут гостей шоу.