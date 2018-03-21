В Воронеже профессор Московской консерватории сыграла на клавесине

В рамках фестиваля «Воронежская Камерата» концерт дала лауреат международных конкурсов Ольга Мартынова . В старинном зале усадьбы Дмитрия Веневитинова в Новоживотинном звучал клавесин. В рамках фестиваля «Воронежская Камерата» концерт дала лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории Ольга Мартынова. Музыкант рассказывает, что в детстве, как только услышала звук клавесина, так сразу его и полюбила. После консерватории она полностью посвятила свою деятельность этому необычному инструменту. Играет Мартынова не только на клавесине. Историческую музыку исполняет на инструментах, соответствующих времени, когда она была написана. Особое признание артистке принёс альбом под названием «Всё, что вы хотели знать о клавесине, но боялись спросить».

Инструмент ассоциируется у нас с изысканными именами музыкантов XVIII века. Но Ольга рассказывает, что и современная музыка прекрасно на нём звучит. Причём, многие электронные эффекты композиторы любят имитировать именно на клавесине. — Клавесин не ассоциируется сейчас со старинной музыкой. Многие современные композиторы пишут для него. Сейчас много современной музыки для клавесина, я играю её тоже, — лауреат международных конкурсов, профессор Ольга Мартынова. Ольга Мартынова рассказала зрителям, что современные клавесины — копии старинных образцов, имеющие особое звучание. Не исключение и клавесин Воронежской филармонии. Это реплика старинного инструмента, изготовленного в 1769 году французским мастером, заведовавшим коллекцией музыкальных инструментов при дворе Людовика XVII. Воронежский клавесин изготовлен в 2014 году в Голландии. Это штучный инструмент с богатой фактурой и большими возможностями.