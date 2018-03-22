В культурном центре на Волгоградке организуют благотворительный классический концерт

Концерт «Дошкольная классика» дадут в Культурном центре «Москвич», который расположен в районе Текстильщики, 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе культурного центра.

«На благотворительном концерте прозвучат популярные мелодии в исполнении струнного квартета симфонического оркестра «Глобалис». Ведущий концерта — художественный руководитель оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский», — уточняется в материале пресс-службы.

Начало классического концерта в 14.00. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте Культурного центра «Москвич».

Напомним, что КЦ «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)