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В культурном центре на Волгоградке организуют благотворительный классический концерт
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В культурном центре на Волгоградке организуют благотворительный классический концерт 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Концерт «Дошкольная классика» дадут в Культурном центре «Москвич», который расположен в районе Текстильщики, 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе культурного центра.
«На благотворительном концерте прозвучат популярные мелодии в исполнении струнного квартета симфонического оркестра «Глобалис». Ведущий концерта — художественный руководитель оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский», — уточняется в материале пресс-службы.
Начало классического концерта в 14.00. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте Культурного центра «Москвич».
Напомним, что КЦ «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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