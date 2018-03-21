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В «Ратмире» прошел окружной фестиваль художественного творчества
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В «Ратмире» прошел окружной фестиваль художественного творчества 

Каховка 3 часа назад
Фото: Каховка
Вчера в спортивно-досуговом центре «Ратмир» на окружном фестивале художественного творчества ветеранов и молодежи выступили различные творческие коллективы.
На сцене спортивно-досугового центра «Ратмир» 20 марта состоялся фестиваль художественного творчества ветеранов и молодежи. Фестиваль был посвящен 75-летию Сталинградской и Курской битв. В программе концерта свои лучшие песни представил вокальный коллектив «Поющие сердца», а танцевальный коллектив башкирского народного танца «Алтын-ай» показал народные танцы Башкирии.
Зрителям понравились танцевальные номера и проникновенными хоровые композиции.
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