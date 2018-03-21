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Группа «СБПЧ» записала новый хит: это «Провал»
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Группа «СБПЧ» записала новый хит: это «Провал» 

PlayboyRussia.com 3 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Российская группа «Самое большое простое число» представило свой новый трек, который называется «Провал».
Песня будет представлена на предстоящем альбоме группы «Мы не спали, мы снились», который выйдет 29 марта.
По словам основателя группы Кирилла Иванова, концертные презентации нового альбома «СБПЧ» пройдут 13 апреля в петербургской «Танцплощадке» и 28 апреля в московском Aglomerat.
Альбом будет состоять из 12 песен, каждая из которых записана с участием нового члена группы — Евгенией Борзых.
Группа появилась в 2007 году, с тех пор «СБПЧ» довольно сильно отошли от первоначального жанра IDM. Участникам группы Александру Зайцеву и Илье Барамия пришлось взяться за непривычную для них как электронных музыкантов игру на гитаре.
Самый популярный клип группы на данный момент в ютьюбе — «Нельзя сказать короче».
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