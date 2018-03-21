В Щукине пройдет концерт памяти народной артистки СССР Зары Долухановой

В Московском доме романса, который располагается в Щукине, в пятницу, 23 марта, состоится концерт памяти народной артистки СССР Зары Долухановой.

— Концерт памяти народной артистки СССР Зары Долухановой приурочен к 100-летию со дня рождения певицы. В программе концерта прозвучат произведения русских и зарубежных авторов из репертуара певицы в исполнении солистов Клуба мастеров романса и студии «Серебряный голос», — рассказали в пресс-службе.

Начало концерта в 18.30. Дом романса располагается по адресу: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31. (вт)