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В Щукине пройдет концерт памяти народной артистки СССР Зары Долухановой
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В Щукине пройдет концерт памяти народной артистки СССР Зары Долухановой 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В Московском доме романса, который располагается в Щукине, в пятницу, 23 марта, состоится концерт памяти народной артистки СССР Зары Долухановой.
— Концерт памяти народной артистки СССР Зары Долухановой приурочен к 100-летию со дня рождения певицы. В программе концерта прозвучат произведения русских и зарубежных авторов из репертуара певицы в исполнении солистов Клуба мастеров романса и студии «Серебряный голос», — рассказали в пресс-службе.
Начало концерта в 18.30. Дом романса располагается по адресу: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31. (вт)
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