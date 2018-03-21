В День работника культуры в Митине организуют праздничный концерт

Концерт «Мы дарим музыку и радуем сердца», посвященный Дню работника культуры, состоится в Культурном центре «Митино» в воскресенье, 25 марта. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов ГБУК города Москвы «КЦ „Митино“ Светлана Мухрина.

— Гостей ожидает насыщенная музыкальная программа, в которой примут участие студенты творческих вузов Москвы, — пояснила Светлана Мухрина

Концерт „Мы дарим музыку и радуем сердца“ пройдет по адресу: улица Митинская, дом 17, корпус 4. Начало концерта в 15.00. Вход бесплатный. Ограничение по возрасту 12+.