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В День работника культуры в Митине организуют праздничный концерт
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В День работника культуры в Митине организуют праздничный концерт 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Концерт «Мы дарим музыку и радуем сердца», посвященный Дню работника культуры, состоится в Культурном центре «Митино» в воскресенье, 25 марта. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов ГБУК города Москвы «КЦ „Митино“ Светлана Мухрина.
— Гостей ожидает насыщенная музыкальная программа, в которой примут участие студенты творческих вузов Москвы, — пояснила Светлана Мухрина.
Концерт „Мы дарим музыку и радуем сердца“ пройдет по адресу: улица Митинская, дом 17, корпус 4. Начало концерта в 15.00. Вход бесплатный. Ограничение по возрасту 12+.
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