YouTube увеличит количество рекламы в музыкальных клипах

Объем рекламы в музыкальных клипах, которые размещены на YouTube вырастет. Об этом заявил руководитель музыкального направления компании Лир Коэн.

Как полагают в YouTube, в будущем нововведение заставит пользователей подписываться на разрабатываемый компанией платный музыкальный сервис. Как ожидается, он будет конкурировать с Apple Music и Spotify, которые владеют ведущими музыкальными онлайн-сервисами в мире.

Как пользователи, которые слушают музыку на YouTube, отнесутся к большому количеству рекламы? Вот какую точку зрения высказал сооснователь «Битрикс24» Сергей Рыжиков

Сергей Рыжиков гендиректор компании «1С-Битрикс» «Мы все привыкли, что сервисы, YouTube в частности, достаются нам бесплатно, но на самом деле это означает, что мы являемся самим товаром, то есть нас перепродают. Компания несет расходы на просмотр, на трафик, на массу других вещей и монетизирует показом рекламы. Большинство пользователей удается монетизировать каким-то количеством рекламы. Судя по всему, компании выявили, что среди их аудитории есть те, кого они абсолютно не окупают, те, кто сидят и непрерывно смотрят видеоролики. С одной стороны, они хотели бы как-то окупить все свои затраты и расходы, и для этого они придумывают такие модели, выделяют этих людей и начинают показывать им больше рекламы, либо окупая, либо говоря: если вы таковы, тогда пожалуйста — на подписку. Я думаю, что все потихонечку будут переходить к такой модели. Конечно, на первых посыпятся все шишки, но с точки зрения экономики для этих сервисов это неизбежно. Конечно, пользователи будут ворчать, будут пробовать устраивать бойкот, уходить, но будут возвращаться: во-первых, за оригинальным контентом, за той музыкой, которой не будет у других; во-вторых, потихонечку привыкнут, что вообще стоимость подписки не так велика и вполне подходит для того, чтобы нормально пользоваться музыкой».