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8 режиссеров с безупречным музыкальным вкусом
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8 режиссеров с безупречным музыкальным вкусом 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Музыка в кино — это инструмент, способный подчеркнуть и усилить эмоции зрителя, а порой и сыграть главную роль. Титр вспомнил несколько режиссеров, которые регулярно демонстрируют безукоризненный вкус в музыке на протяжении своей карьеры.
Ларс фон Триер
Работы датского кинорежиссера всегда получали неоднозначный прием от зрителей и критиков, в основном из-за поднятых в них сложных тем. Но и те, и другие неизменно выделяют фон Триера за творческое использование музыки.
Танцующая в темноте
Меланхолия
Уэс Андерсон
Режиссер известен, в первую очередь, своим визуальным стилем, но не стоит оставлять без внимания и нетривиальный выбор музыки к фильмам. Многие хиты 60-х и 70-х годов, которые он использовал в качестве саундтреков, после выхода картин получали вторую жизнь.
Бутылочная ракета
Семейка Тененбаум
Водная жизнь
Вонг Кар-Вай  Фильмы гонконгского кинорежиссёра обладают неповторимым стилем, Кар-Вай любит снимать без окончательного сценария и полагается на настроение и импровизацию. Многие критики сравнивают его работы с музыкальными видеоклипами, поскольку музыка диктует ритм его фильмов и часто составляет саму суть его произведений.
Мои черничные ночи
Великий мастер
Андрей Тарковский
Тарковский признан одним из величайших режиссеров. Его кинематография, нетрадиционная структура и сюжетные темы создали новый язык в искусстве кино. К музыке режиссер практиковал минималистичный подход, используя ее для выражения метафор.
Солярис
Зеркало
Сталкер
Джим Джармуш
Нет ничего удивительного в том, что, будучи музыкантом, Джим Джармуш очень внимателен к мелодиям, которые он использует в своих фильмах.
Более странно, чем в раю  Выживут только любовники
Патерсон
Эдгар Райт
Музыкальный предпочтения режиссера всегда проступают в его работах, играя роль пусть и второстепенных, но вполне самостоятельных персонажей.
Скотт Пилигрим против всех
Малыш на драйве
Квентин Тарантино
Тот факт, что Квентин Тарантино — огромный поклонник музыки, ни для кого не секрет. Он открыто демонстрирует свой уникальный музыкальный вкус на протяжении всей своей фильмографии, создавая некоторые из самых запоминающихся моментов в кино.
Криминальное чтиво
Джеки Браун
Убить Билла
Братья Коэны
Джоэл и Итан Коэны сняли немало фильмов, которые теперь считаются классикой. Их потрясающий дар подобрать к каждой сцене идеальный трек является бесспорным свидетельством их таланта.
Большой Лебовски
О, где же ты, брат?
Старикам тут не место
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