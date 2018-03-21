8 режиссеров с безупречным музыкальным вкусом

Музыка в кино — это инструмент, способный подчеркнуть и усилить эмоции зрителя, а порой и сыграть главную роль. Титр вспомнил несколько режиссеров, которые регулярно демонстрируют безукоризненный вкус в музыке на протяжении своей карьеры.

Работы датского кинорежиссера всегда получали неоднозначный прием от зрителей и критиков, в основном из-за поднятых в них сложных тем. Но и те, и другие неизменно выделяют фон Триера за творческое использование музыки.

Танцующая в темноте

Меланхолия

Режиссер известен, в первую очередь, своим визуальным стилем, но не стоит оставлять без внимания и нетривиальный выбор музыки к фильмам. Многие хиты 60-х и 70-х годов, которые он использовал в качестве саундтреков, после выхода картин получали вторую жизнь.

Бутылочная ракета

Семейка Тененбаум

Водная жизнь

Вонг Кар-Вай Фильмы гонконгского кинорежиссёра обладают неповторимым стилем, Кар-Вай любит снимать без окончательного сценария и полагается на настроение и импровизацию. Многие критики сравнивают его работы с музыкальными видеоклипами, поскольку музыка диктует ритм его фильмов и часто составляет саму суть его произведений.

Мои черничные ночи

Великий мастер

Тарковский признан одним из величайших режиссеров. Его кинематография, нетрадиционная структура и сюжетные темы создали новый язык в искусстве кино. К музыке режиссер практиковал минималистичный подход, используя ее для выражения метафор.

Солярис

Зеркало

Сталкер

Нет ничего удивительного в том, что, будучи музыкантом, Джим Джармуш очень внимателен к мелодиям, которые он использует в своих фильмах.

Более странно, чем в раю Выживут только любовники

Патерсон

Музыкальный предпочтения режиссера всегда проступают в его работах, играя роль пусть и второстепенных, но вполне самостоятельных персонажей.

Скотт Пилигрим против всех

Малыш на драйве

Тот факт, что Квентин Тарантино — огромный поклонник музыки, ни для кого не секрет. Он открыто демонстрирует свой уникальный музыкальный вкус на протяжении всей своей фильмографии, создавая некоторые из самых запоминающихся моментов в кино.

Криминальное чтиво

Джеки Браун

Убить Билла

Братья Коэны

Джоэл и Итан Коэны сняли немало фильмов, которые теперь считаются классикой. Их потрясающий дар подобрать к каждой сцене идеальный трек является бесспорным свидетельством их таланта.

Большой Лебовски

О, где же ты, брат?

Старикам тут не место