Артисты ЦДРА выступят с концертами в Крыму

В плане поездки концертной бригады, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова , концерты в санатории «Судак» –— прозвучат военно-патриотические песни разных времен, эстрадные и лирические композиции.

Творческая группа Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе 22 и 23 марта выступит в Республике Крым с большой концертной программой.

В плане поездки концертной бригады, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, два концерта в санатории «Судак».

Для военнослужащих, ветеранов военной службы, находящихся на реабилитации и отдыхе, а также сотрудников здравницы артисты ведущего творческого коллектива ЦДРА — концертного ансамбля, которым руководит лауреат всероссийских конкурсов Вадим Панфилов, и солисты балетной группы, входящие в его состав, представят насыщенную концертную программу.

В клубе санатория прозвучат военно-патриотические песни разных времен, эстрадные и лирические композиции, в том числе и о Крыме. Зрители также увидят красивые классические и зажигательные современные танцевально-хореографические композиции.