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Артисты ЦДРА выступят с концертами в Крыму
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Артисты ЦДРА выступят с концертами в Крыму 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В плане поездки концертной бригады, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, концерты в санатории «Судак» –— прозвучат военно-патриотические песни разных времен, эстрадные и лирические композиции.
Творческая группа Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе 22 и 23 марта выступит в Республике Крым с большой концертной программой.
В плане поездки концертной бригады, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, два концерта в санатории «Судак».
Для военнослужащих, ветеранов военной службы, находящихся на реабилитации и отдыхе, а также сотрудников здравницы артисты ведущего творческого коллектива ЦДРА — концертного ансамбля, которым руководит лауреат всероссийских конкурсов Вадим Панфилов, и солисты балетной группы, входящие в его состав, представят насыщенную концертную программу.
В клубе санатория прозвучат военно-патриотические песни разных времен, эстрадные и лирические композиции, в том числе и о Крыме. Зрители также увидят красивые классические и зажигательные современные танцевально-хореографические композиции.
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