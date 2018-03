Как британские музыканты покорили США

Слышали что-нибудь о «Британском вторжении»? Если да, самое время мысленно перенестись в прошлое и вспомнить, что к чему; если нет — вот вам небольшой экскурс в историю рок-музыки.

Имперские амбиции Великобритании на протяжении многих веков простирались на все сферы жизни — от господства на мировой политической арене, до лидирования в спортивных и культурных достижениях. И сегодня мы хотим поговорить о британском империализме не только на фоне и в контексте текущего обострения дипломатических отношений между Лондоном и Москвой, а вспоминая легендарное «Британское вторжение».

Нет-нет, это совсем не военно-исторический факт, а настоящий музыкальный феномен: ведь именно так называют явление в музыкальной индустрии второй половины 1960-х годов, когда британская музыкальная культура буквально ворвалась в США, прочно оккупировав первые места всех американских чартов.

«Британское вторжение» дало невероятный импульс становлению и возвышению рок-музыки, став причиной появления плеяды новых жанров и новых героев. Ну и, конечно, монополия американской музыки на мировом рынке была повержена — не просто так Джон Леннон выдал иконоборческую фразу: «Мы сейчас более популярны, чем Иисус ».

Итак, мы решили вспомнить хедлайнеров захвата американских берегов! Кто есть кто среди рок-икон эпохи «Британского вторжения», какой след оставили в мировой музыкальной индустрии и что происходит с ними сейчас. Кстати, послушать легендарные хиты британских рок-групп всегда можно на волнах радиостанции ROCK FM (95.2 FM). Поехали!

Прибытие The Beatles на гастроли в США 7 февраля 1964 года называют не иначе, как «высадкой»: американское турне началось с гигантской толпы поклонников, собравшихся встретить своих кумиров в аэропорту; затем музыкантов приглашают на главное телевизионное ток-шоу Америки — шоу Эда Салливана. С того момента и начинается та самая «битломания» — всемирный бум популярности группы, ставший общемировым социальным явлением: толпы рыдающих фанаток, безумства, творящиеся на улицах в день приезда группы, одним словом — истерика, продолжающаяся до 1966 года, когда группа сосредоточилась на студийной работе. А, между прочим, музыкальное влияние «битлов» на рок-музыку в целом просто неизмеримо: помимо того, что «Ливерпульская четверка» проложила дорогу за океан британским коллективам, именно они первые стали играть так называемый «мерсибит» — фактический предвестник рок-музыки в привычном для нас значении.

Но нельзя представить «Британское вторжение» без второго знакового коллектива из Великобритании — плохишей и антиподов «битлов» The Rolling Stones. Их имидж был значительно более агрессивным, «грязным», чем у The Beatles и мерсибит-групп; звучание и проблемы, поднимаемые в песнях, также демонстрировали новый подход к музыке. Уже после выхода дебютной пластинки группы Туманный Альбион захлестнула ставшая привычной истерия, которая перерастала на концертах в дебоши: до сих пор одним из самых буйных шоу в истории английского рок-н-ролла остается концерт группы в зале Winter Garden Blackpool.

Во время выступления «роллингов» фанаты разбушевались и разбили светильники, сломали рояль и устроили свалку, в которой на больничных койках оказалось около полусотни человек. Вот это настоящий рок-н-ролл! The Rolling Stones оказали влияние не только на музыкальное развитии музыки, но и в имиджевом и масс-медийном планах: вспомните хотя бы, с кого Джонни Депп срисовал своего знаменитого Джека Воробья! То-то же.

Одна из самых «тяжелых» групп середины 60-х и одна из величайших рок-групп всех времен, The Who приобрели колоссальный успех за счёт неординарных концертных выступлений: помимо хит-синглов, стабильно входящих в Топ-5 США, это они придумали новаторский прием — разбивание инструментов во время выступлений. В дальнейшем, конечно, были секс, наркотики и, как ни странно, учения индийского мистика, приведшие в итоге к рождению первой британской рок-оперы Tommy, исполнение которой на фестивале Вудсток стало международной сенсацией. Можно еще долго говорить о том, как менялась стилистика The Who, но нельзя пренебречь тем железобетонным фактом, что именно The Who первых стали называть термином «супергруппа».

А вот The Animals могут гордиться тем, что не только оказались на передовой «Британского вторжения» и вслед за The Beatles поднялись на первое место чартов США, но и стали единственной белокожей музыкальной группой, выступившей в гарлемском концертном зале Apollo. И не мудрено: коллектив сумел завоевать все темнокожее население Америки, активно популяризуя негритянскую музыку, — мелодика песен была ритм-н-блюзовая, а в качестве лидирующего инструмента в своем творчестве музыканты использовали орган. Громкими хитами того периода у The Animals стали композиции Good Times, It’s My Life, Don’t Let Me Be Misunderstood и, конечно, собственная обработка народной песни, ставшая канонической, — The House of the Rising Sun.

Однако начало настоящему тяжелому року и вообще року в классическом понимании этого слова положила группа The Kinks со своим синглом You Really Got Me. Фактически, именно The Kinks стали одними из основателей движения тех самых модов, которое так же неотрывно связано с творчеством группы The Who. Синглы All Day and All of the Night и You Really Got Me взрывают американские чарты, а неискушенный слушатель впервые слышит жесткие гитарные риффы в стиле тогда еще не существующего хэви-метала. К сожалению, Американская Федерация Музыкантов решила отыграться за упадок национальной музыкальной культуры именно на The Kinks, без объяснений запретив группе концертную деятельность на территории Соединенных Штатов сроком на 4 года после турне летом 1965 года. Недоступность главного в мире рок-рынка привела к тому, что группа стала самой английской из всех рок-команд: в течение следующих лет музыканты черпали вдохновение не в калифорнийской психоделике, а в лондонских мюзик-холлах, национальной эстраде и этнических музыкальных решениях.

Здесь мы сделаем небольшую паузу, чтобы переместиться во времени примерно на 10 лет. Почему на 10? Со второй половины 60-х годов американские рок-музыканты оправились от «британского вторжения» и индустрия выстрелила целой плеядой культовых звезд набирающего силу психоделического рока: The Doors, The Byrds, Grateful Dead, Джимми Хендрикс Дженис Джоплин и многие другие. Конец эпохи психоделики, трансцендентальной музыки и хиппи и начало сексуальной революции нового времени были ознаменованы легендарным фестивалем Вудсток летом 1969 года, на котором выступили больше 30 рок-групп. К концу десятилетия стало очевидно, что «британское второжение» оставило неизгладимый след в истории рок-музыки: эволюционировали многие музыкальные направления, и вместе с тем, появлялись новые летом течения в музыке, характеризующие уже новую эпоху — 1970-е годы. Весь мир захватывает волна хард-рока. И — какая новость! — британцы оказываются снова во главе движения! Вспоминаем законодателей моды, английскую «большую четверку» рок-икон, чьи названия стали синонимами слова «хард-рок».

1968 год оказался щедр на рождение легенд: ровно полвека назад были основаны три культовых группы — Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath, а буквально на следующий год собираются Uriah Heep. Этим ребятам суждено было стать одним из столпов хард-рока 70-х, а также повлиять на становление многих направлений современной тяжелой музыки, от трэш-метала до гранджа. Ух, мы всех их так любим, что даже и не знаем, с кого начать! Чтобы не быть субъективными, приступим по алфавиту:

Поистине пророческое видение Black Sabbath определило музыку 70-х, хотя репутацию музыкантов как отцов-основателей металла и хард-рока зацементировали шесть знаковых альбомов, выпущенных в период с 1970 до 1975 года. Шокирующие тексты в сочетании с лавиной жестких звуков с нервирующим причитающим вокалом и колокольным звоном провозгласили рождение оккультного рока, из-за которого, кстати, впоследствии у Black Sabbath начнутся проблемы с американскими сектами и министерством культуры СССР. И, конечно, трешовые выходки на концертах добавляли перцу к мрачной атрибутике: во время представления, помимо пиротехнических эффектов, в зал летела свежая требуха, которую разбрасывал специально нанятый карлик, — бараньи сердца, свиные почки, говяжья печень; в конце концерта карлика подвергали церемониальному средневековому подвешиванию. Ну а самая дикая выходка, разумеется, произошла на концерте в январе 1982 года, когда разгоряченный Оззи Осборн откусил голову летучей мыши и бросил ее в зал. Конечно, потом музыкант оправдывался, мол, думал, что это игрушка, но мы-то знаем этих рок-звезд.

Еще одна группа из великолепной четверки, Deep Purple, считается мировыми музыкальными критиками одними из основателей хард-рока, а музыкантов «классического» состава Mark II (похоже на нумерацию костюмов Тони Старка , но нет, они придумали такое обозначение задолго до эры Марвел) признают величайшими инструменталистами-виртуозами. Запомнились фанатам и бесконечные скандалы, сотрясающие коллектив: тут и выкрутасы с драками на концертах, и идеологическое противостояние Ричи Блэкмора и Иэна Гиллана , и уходы и возвращения из группы и обратно последнего, а затем внезапный финт от Блэкмора, который покинул Deep Purple прямо посреди гастрольного тура. Но все это, конечно, можно простить за невероятные хиты и уникальные гитарные риффы, которые рок-музыканты подарили всему миру. Да-да, мы не могли не упомянуть Smoke on The Water! Кстати, по слухам, Deep Purple изначально не хотели использовать в названии песни Smoke on The Water слово «дым», потому что в этом можно было бы углядеть аллюзию на наркотики, а музыканты, якобы, гордо относили себя к разряду «пьющих групп», да и вообще не видели в песне будущего хита.

Конечно, мы не могли обойти стороной одну из самых успешных новаторских и влиятельных групп в современной истории — Led Zeppelin. Музыканты прославились тем, что создали собственное звучание с характерным утяжелённым гитарным драйвом, пронзительным вокалом и эпическими фантазиями в тексте. После своего второго американского турне, за Led Zeppelin закрепляется слава «самой хулиганствующей» рок-группы мира: в перерывах между концертами музыканты громят номера в гостиницах, заливали водой бунгало, ломали мебель и сбрасывали ее с верхних этажей. Ну и пусть! Одно можно сказать наверняка: хиты Led Zeppelin до сих пор пробирают слушателей до мурашек, а критики признаются, что их музыка обладает редким свойством не надоедать. Забавный факт: ходит слух, очень расстроивший Роберта Планта , что за песню Stairway to Heaven музыканты продали свою душу дьяволу, а в песне есть записанное задом-наперед сатанинское послание, но лично мы предпочитаем оставить это Black Sabbath.

Самая живучая среди рок-н-ролльного угара группа Uriah Heep заняла прочную позицию в рядах хард-рок элиты безумных 70-х. Вместе с Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath, Uriah Heep сыграла важную роль в завоевании Америки британцами, которое они все вместе и возглавили. Фирменным стилем группы стали сложные многочастные музыкальные гармонии, во многом, кстати, предвосхитившие аналогичные эксперименты Queen, и виртуозные инструментальные соло с импровизацией, схожие по стилю с Deep Purple. А дальше — все, как по нотам: выпивка, наркотики, звездная болезнь, конфликты, смерть бас-гитариста Гэри Тэйна от передозировки — в общем, удивительно, как при таком наборе еще находилось время для музыки. А теперь невероятная новость для поклонников: 13 апреля 2018 года легенду британского рока можно будет послушать в концертном зале «Известия Холл» в Москве, где Кен Хенсли выступит по случаю Дня рождения радиостанции ROCK FM с лучшими хитами легендарной Uriah Heep!

Вот так, без предупреждения и «без единого выстрела» британские подданные рок-музыканты окончательно и бесповоротно вторглись и завоевали не только в Америку, но и, конечно, весь мир. И пусть сейчас мир трясет от сложных политических и дипломатических мер между Москвой и Лондоном, мы, как и культовые герои 60-70-х призываем всех не поддаваться и стремиться к неустаревающему лозунгу: make love not war.

Ну и, как всегда, напоминаем, что все песни великих рок-музыкантов всех времен всегда можно послушать на радиостанции ROCK FM, а 13 апреля 2018 года не забудьте посетить концерт легендарного Кена Хенсли. А буквально только что стало известно, что по многочисленным просьбам поклонников, легенда британского рока выступит еще раз, накануне дня рождения ROCK FM, 12 апреля в концертном зале «Известия Холл» — лучшие сольные песни и мировая классика!