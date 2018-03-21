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Азербайджанские заключенные отметили Навруз концертом
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Азербайджанские заключенные отметили Навруз концертом 

Мир24 4 часа назад
Праздник весны Навруз отмечают осужденные. В одном из исправительных учреждений Баку состоялся праздничный концерт, сообщает телеканал «МИР 24». На импровизированной сцене выступили звезды азербайджанской эстрады, а также исполнители традиционной музыки в жанрах мугам и мейхана. Проникновенным исполнением народной песни зрителей удивил и один из заключенных. «Я поздравляю всех с Наврузом. Хочу поблагодарить государство за то, что устроили для нас такой праздник. На несколько часов мы смогли забыть о том, что находимся вдали от дома», — сказал осужденный Мурад Бахшиев.
Завершился праздничный день национальными танцами и играми.
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