Этот саундтрек признали национальным достоянием США

Саундтрек к фильму "Звуки музыки" признали национальным достоянием США, сообщает Reuters

Его внесут в Национальный реестр аудиозаписей при Библиотеке Конгресса за культурное и историческое значение.

Такой же статус присвоен альбому группы Fleetwood Mac "Rumours" (1977), песне Тони Беннетта "I Left My Heart In San Francisco", песне "Rock Around The Clock" группы Bill Haley & His Comets, песне "My Girl" группы Temptations.

Общее количество записей в реестре достигло 500. Каждый год в список добавляют 25 наименований, которым по меньшей мере 10 лет.

Ранее сообщалось, что фильмы "Крепкий орешек" и "Титаник" признаны национальным достоянием США.