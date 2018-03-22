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Этот саундтрек признали национальным достоянием США
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Этот саундтрек признали национальным достоянием США 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Саундтрек к фильму "Звуки музыки" признали национальным достоянием США, сообщает Reuters.
Его внесут в Национальный реестр аудиозаписей при Библиотеке Конгресса за культурное и историческое значение.
Такой же статус присвоен альбому группы Fleetwood Mac "Rumours" (1977), песне Тони Беннетта "I Left My Heart In San Francisco", песне "Rock Around The Clock" группы Bill Haley & His Comets, песне "My Girl" группы Temptations.
Общее количество записей в реестре достигло 500. Каждый год в список добавляют 25 наименований, которым по меньшей мере 10 лет.
Ранее сообщалось, что фильмы "Крепкий орешек" и "Титаник" признаны национальным достоянием США.
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