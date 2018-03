Саундтрек «Звуков музыки» признали национальным достоянием США

Саундтрек к фильму «Звуки музыки» признали национальным достоянием США, сообщает Reuters

Его внесут в Национальный реестр аудиозаписей при Библиотеке Конгресса за культурное и историческое значение.

Такой же статус присвоен альбому группы Fleetwood Mac «Rumours» (1977), песне Тони Беннетта «I Left My Heart In San Francisco», песне «Rock Around The Clock» группы Bill Haley & His Comets, песне «My Girl» группы Temptations.

Общее количество записей в реестре достигло 500. Каждый год в список добавляют 25 наименований, которым по меньшей мере 10 лет.

Ранее сообщалось, что фильмы «Крепкий орешек» и «Титаник» признаны национальным достоянием США.